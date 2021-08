ks. Rafał Pastwa: Niedawno przy ul. Północnej 125 w Lublinie otwarty został Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny, który wyrasta z Centrum Interwencji Kryzysowej.

Kamila Murat-Rycek: Punkt wypełnia lukę w całodobowej pomocy psychologicznej w mieście. Znajdują się tam także chronione miejsca noclegowe dla osób doświadczających przemocy i potrzebujących izolacji. W sytuacji każdego kryzysu można się kontaktować z nami telefonicznie: 733 588 600.

O ile słyszy się o negatywnych skutkach nadużywania alkoholu, to niewiele wspomina się o potężnej promocji picia alkoholu, zwłaszcza w weekend. Jakie to może mieć konsekwencje dla młodego człowieka?

To modelowanie. Dzieci nas obserwują, a mniej słuchają. Jeśli widzą rodziców i dorosłych w sytuacji relaksu weekendowego zawsze z drinkiem lub piwem, to nie jest to dobre. Problem się pojawia, gdy dzieci dorastają i rodzice przestrzegają przed piciem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, sięgając po alkohol, jak bardzo niebezpieczna jest to substancja.

