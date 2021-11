"Rosnące ceny to problem, z którym borykają się wszystkie państwa. Przygotowana przez rząd Tarcza zamortyzuje wzrost cen i będzie chronić budżety gospodarstw domowych oraz firm. Skorzystają na niej wszyscy Polacy" - podkreśliło w komunikacie Ministerstwo Finansów.

MF wskazało, że obecnie akcyza na energię elektryczną wynosi 5 zł za 1 MWh. Decyzja rządu, który zdecydował się na rezygnację z poboru tego podatku i na zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, oznacza - jak wskazało MF - oszczędności rzędu 240 mln zł rocznie dla prawie 15 mln gospodarstw domowych.

"Zależy nam również na tym, aby Polacy nie odczuli podwyżek cen gazu - zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy wielu ogrzewa nim swoje domy. Dlatego obniżamy VAT z 23 proc. do 8 proc. na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r. Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł. Na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych" - podało w informacji MF.

Dodano w niej, że możliwość obniżki stawki VAT na gaz ziemny wynika z prawa UE. Dyrektywa VAT pozwala po konsultacji z Komitetem ds. VAT zastosować obniżoną stawkę w tym zakresie. Jednak wskazano także, że obniżka stawki podatku od towarów i usług wymaga zmiany w krajowych przepisach o VAT.

"Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na obniżenie stawki VAT na paliwa i na +wyzerowanie+ innych danin obciążających paliwa i energię. Dają jednak możliwość ich zmniejszenia i właśnie z tej opcji w maksymalnym stopniu skorzysta Polska. Obniżymy do minimalnego poziomu na jaki pozwalają przepisy unijne: akcyzę na wszystkie paliwa silnikowe (od 20 grudnia do maja); akcyzę na energię elektryczną (od stycznia do końca przyszłego roku); VAT na energię elektryczną (od stycznia do marca)" - wyjaśniono w komunikacie resortu finansów.

Zaznaczono, że obniżenie akcyzy do poziomu dozwolonego przez prawo europejskie minimum zmniejszy obciążenie podatkiem w zależności od rodzaju paliwa i skorzystają na tym także podmioty gospodarcze. MF wyliczyło, że taki ruch będzie oznaczać ok. 1,5 mld zł oszczędności dla podatników.

Ponadto, od stycznia do maja 2022 r. sprzedaż paliw silnikowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

"Od stycznia do marca 2022 r. VAT na energię elektryczną zostanie obniżony z 23 proc. do 5 proc. Dla budżetu to koszt ok. 1,15 mld zł" - stwierdzono w komunikacie MF.