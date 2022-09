KUL planuje otworzyć szpital kliniczny w Lublinie  

Zwrócenie się rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego o wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpital kliniczny, związane jest z planowanym uruchomieniem od października 2023 r. kierunku lekarskiego, a także prowadzonymi już studiami pielęgniarskimi i położniczymi na KUL.



Zgodnie z informacją podaną przez rzecznika KUL, w odpowiedzi marszałek Stawiarski wstępnie wytypował dwie lokalizacje: przy ulicy Herberta 21 oraz przy ulicy Lubartowskiej 81-83. - Są one obecnie wykorzystywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Trwa szacowanie wartości obu nieruchomości i będącego na wyposażeniu mienia oraz sprzętu – podkreśla dr hab. Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.



- Dziękujemy panu marszałkowi za owocną współpracę, pozostajemy w kontakcie z dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Sprawa jest w tej chwili analizowana i trwają zaawansowane prace w tej kwestii. W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowe informacje – mówi ks. prof. Kalinowski. Dodał, że KUL uruchamiając kierunek lekarski, odpowiada na potrzeby społeczne związane z kształceniem lekarzy, a tym samym zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych.



- Kształcimy już pielęgniarki i położne, a od przyszłego roku również lekarzy. Uruchomienie szpitala klinicznego KUL to także wyjście w kierunku oczekiwań społeczności Lublina i całego województwa lubelskiego, w służbie pacjentom i chorym, a wynika to z misji naszego uniwersytetu wypływającej z nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Chcemy zapewnić dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu medycznego, odpowiednich warunków hospitalizacji, pamiętając, że w centrum naszych działań jest człowiek - zaznaczył rektor KUL.



Ks. prof. Kalinowski poinformował, że w sprawie kierunku lekarskiego i szpitala klinicznego KUL nawiązał współpracę m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.



Kierunek lekarski będzie prowadzony przez KUL w kampusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie funkcjonują nowoczesne laboratoria kierunku biotechnologia i specjalistyczna infrastruktura badawcza, która jest sukcesywnie uzupełniana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 2023 r. Początkowo medycynę na KUL będzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach jest także uruchomienie tego kierunku w języku angielskim.