Skąd się wziął Księżyc?  

Naukowcy z NASA, Durham University i innych uczelni przeprowadzili najdokładniejsze jak dotąd symulacje kolizji, w wyniku której najprawdopodobniej 4,5 miliarda lat temu powstał Księżyc.

Według najpopularniejszej teorii Księżyc powstał, gdy Ziemia zderzyła się z ciałem o nazwie Teja, wielkości Marsa.

Nowa analiza była możliwa dzięki użyciu technologii Distributed Research using Advanced Computing (DiRAC) w Durham University. Jej autorzy wykonali setki symulacji zderzeń zachodzących pod różnymi kątami, z różnymi prędkościami planet czy ich masami.

Większa moc obliczeniowa pokazała, zdaniem naukowców, że w poprzednich symulacjach brakowało istotnych szczegółów przebiegu gigantycznego zderzenia.

Według nowych informacji przedstawionych na łamach "The Astrophysical Journal", po zderzeniu, Księżyc niemal natychmiast uformował się jako satelita okrążający Ziemię. Większość wcześniejszych teorii zakładała tymczasem, że formował się on wolniej, z powstałych w czasie uderzenia odłamków.

Immediate origin of the Moon as a post-impact satellite: partial disruption