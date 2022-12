Rosja: W. Putin nowym "Michałem Archaniołem"?  

W jednej z modlitw znalazła się prośba do Boga, aby "obdarzył zwycięstwem najwyższego głównodowodzącego Władimira [Putina], mężnego arcystratega i bogobojnego przywódcę rosyjskiego". Użyte w tekście słowo "Archistrateg" odnosi się w nazewnictwie prawosławnym do św. Michała Archanioła jako dowódcy wojsk anielskich.

Nie jest to pierwsze tego rodzaju tytułowanie obecnego szefa państwa rosyjskiego w Patriarchacie Moskiewskim, gdyż już na początku XXI wieku w "Modlitwie za prezydenta" wymieniano go po mieniu bez tzw. "otczestwa", czyli imienia po ojcu, jak to się dzieje w codziennej praktyce rosyjskiej, a jako jego pomocnika wspominano św. Michała Archanioła. Modlitwa ta pozostawała niezmieniona, ale jesienią br. patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl wprowadził nowy jej tekst.

Modlitwa za "bogobojne wojsko" jest stałą częścią liturgii prawosławnej, obok wspominania w niej także m.in. władz kościelnych (w tym zwierzchników innych Kościołów lokalnych) i państwowych.