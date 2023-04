W Gdańsku zdewastowano wystawę o św. Janie Pawle II  

Wystawa pt. "Ty nas obudziłeś, my cię obronimy", poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, stanęła 21 marca przed gdańskim budynkiem NSZZ "Solidarność" u zbiegu ulicy Rajskiej i Wałów Piastowskich. Ekspozycja dokumentuje relacje Solidarności z papieżem.

- Ta wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, Solidarności i wolnej, demokratycznej Europy. Po raz pierwszy była pokazywana publiczności w 40. rocznicę I pielgrzymki papieża do Polski. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z Solidarności, fundament - mówił podczas otwarcia Piotr Duda, szef związku.

Dewastację, która miała miejsce we wtorek ok. godz. 4, zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu udostępnionym przez portal internetowy Tygodnika Solidarność "Tysol" widać grupę młodych mężczyzn i kobiet, która - przechodząc obok wystawy - zaczyna ją niszczyć. Policja jest już w posiadaniu nagrania. - Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.