Papież czuje się dobrze, chce wznowić pracę  

Kardynał Parolin podkreślił, że rekonwalescencja po operacji przebiega dobrze, a "papież już wyraził pragnienie wznowienia pracy".

Jak zapewnił prof. Sergio Alfieri z rzymskiej kliniki Gemelli, pooperacyjna rekonwalescencja papieża Franciszka przebiega prawidłowo, wszystkie parametry medyczne są dobre i zgodne z normą. Podczas spotkania z dziennikarzami zapewnił, że papież czuje się dobrze. Lekarze poprosili go, by zrezygnował z publicznego odmówienia modlitwy Anioł Pański w niedzielę.

Profesor Alfieri odczytał komunikat medyczny, w którym podkreślono, że papież nie ma gorączki, a jego stan kardiologiczny i oddechowy jest stabilny i dobry, papież nie ma już kroplówki i rozpoczął dietę półpłynną.

Dobre są też, dodał, wyniki badan krwi i radiografii pooperacyjnej.

"Ojciec Święty kontynuuje ostrożną rekonwalescencję , której celem jest jak najmniejszy wysiłek ściany jamy brzusznej. Nie chcemy, aby ją napinał" - wyjaśnił.

Profesor Alfieri zaznaczył, że w związku z koniecznością unikania wszelkiego obciążania brzucha cały zespół medyczny poprosił papieża, aby zrezygnował z niedzielnego publicznego odmówienia modlitwy Anioł Pański ze szpitala.

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni dodał, że Franciszek odmówi modlitwę prywatnie w swoim pokoju w klinice, a każdy może się do niej duchowo przyłączyć.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Parolin pytany był w Rzymie również o to, czy możliwa jest podróż papieskiego wysłannika kardynała Matteo Zuppiego do Rosji po tym, jak na początku czerwca odwiedził Kijów.

"Musimy najpierw porozmawiać z Ojcem Świętym, zobaczyć, jakie jest jego stanowisko. Ale uważam, że nie powinno być trudności ze spotkaniem z patriarchą ( Moskwy i całej Rusi) Cyrylem"- stwierdził kardynał Parolin dodając, że można przewidzieć taką rozmowę.

Media nie wykluczają, kardynał Zuppi odwiedzi w najbliższym czasie papieża w szpitalu, by zrelacjonować mu swoją podróż do Kijowa.

Kardynał Parolin podkreślił, że Stolica Apostolska będzie kontynuować pracę na rzecz tego, by doprowadzić do powrotu ukraińskich dzieci, wywiezionych do Rosji.

"To kwestia bardzo, bardzo delikatna, trzeba znaleźć formułę, ale nie jest to łatwe. My chcemy dalej pracować nad tym" - dodał. Zaznaczył, że Watykan planuje prowadzić działania w wymiarze humanitarnym.