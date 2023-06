To jedyne w Polsce rekolekcje dla osób, które doświadczyły przemocy  

Najbliższe rekolekcje Grief to Grace - "Od Łez do Łaski" - odbędą się w lipcu w Piwnicznej-Zdroju.

Diecezja Tarnowska, we współpracy z Fundacją Alegoria, informują o propozycji rekolekcji – pod nazwą „Od Łez do Łaski” – dla osób, które doznały przemocy seksualnej, fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. To pierwsze tego typu rekolekcje w Polsce. Opierają się one na formule ćwiczeń rekolekcyjnych „Grief to Grace”, autorstwa dr. Theresy Burke, tej samej, która opracowała rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób, które dopuściły się aborcji.

Rekolekcje „Od Łez do Łaski” trwają 5 dni, organizowane są dwa razy do roku w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia w Piwnicznej-Zdroju. Prowadzone są w formie terapii, zaś uczestnikom gwarantowana jest pełna opieka psychologiczna i duchowa oraz zapewniona całkowita dyskrecja.

materiały organizatora Plakat najbliższych rekolekcji.

Najbliższe będą mieć miejsce w dniach od 11 do 16 lipca br. Zgłoszenia odbywają się do 30 czerwca br. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.grieftograce.pl oraz pod numerem telefonu 791 071 447.

Koordynatorem rekolekcji z ramienia Diecezji Tarnowskiej jest ks. dr Łukasz Niepsuj, teolog moralista, oraz s. Małgorzata Słomka SM, przełożona Domu Rekolekcyjnego Sióstr Miłosierdzia w Piwnicznej-Zdroju, towarzysząca od ponad 20 lat kobietom cierpiącym na syndrom poaborcyjny i prowadząca terapię dla ludzi w sytuacjach trudnych.

O tych jedynych w Polsce, odbywających się w Piwnicznej-Zdroju, rekolekcjach „Grief to Grace” - „Od Łez do Łaski” rozmawialiśmy z prowadzącym je ks. Łukaszem Niepsujem w marcu tego roku. Wywiad ukazał się w papierowym wydaniu "Gościa Tarnowskiego" pod tytułem: „Od śmierci i męki do zmartwychwstania” (nr 13/2023).

Beata Malec-Suwara: Dla kogo są rekolekcje „Od łez do łaski”?

Ks. Łukasz Niepsuj: Sama idea rekolekcji „Grieft to Grace”, które my przetłumaczyliśmy jako „Od łez do łaski”, pochodzi od dr Theresy Burke, amerykańskiej psycholog, eksperta w leczeniu traumy, autorki m.in. „Winnicy Racheli” – rekolekcji dla osób z traumą poaborcyjną. Program rekolekcji „Od łez do łaski” jest dedykowany osobom, które doświadczyły traumy związanej z przemocą seksualną, fizyczną, emocjonalną lub duchową w dzieciństwie, w okresie dojrzewania lub w dorosłości, w tym ofiarom gwałtu lub wykorzystywania ze strony osób duchownych.

Skąd pomysł, by je przeszczepić na polski grunt, do diecezji tarnowskiej?

Pomysł rekolekcji „Od łez do łaski” wyszedł od biskupa Artura Ważnego i zyskał również aprobatę Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Idea, żeby przeszczepić te rekolekcje ze Stanów Zjednoczonych do Polski, mogła się zrealizować dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu i finansowemu tarnowskiej fundacji Alegoria. Była motywowana chęcią niesienia pomocy ludziom skrzywdzonym na tle seksualnym. Chcemy, aby te rekolekcje były pewnym narzędziem, dzięki któremu Kościół w Polsce będzie mógł nieść pomoc ludziom zranionym, szczególnie przez osoby duchowne, ale nie tylko.