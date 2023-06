Kuracja będzie refundowana. Jej koszt miesięczny to 25 tys. złotych. Zalecany czas trwania kuracji wynosi 7-8 miesięcy, co oznacza łączny koszt kuracji 175 - 200 tys. zł - poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny.

"Terapia esketaminą ma mieć charakter towarzyszący farmakoterapii przyjmowanymi dotychczas przez pacjenta środkami antydepresyjnymi" - zaznaczono w przekazanym PAP komunikacie.

Esketamina jest dopuszczona w Unii Europejskiej od 2019 r. "Miesięczny koszt kuracji to obecnie 25 tys. zł. Zalecany czas trwania kuracji to 7-8 miesięcy, a więc koszt (łączny - PAP) to 175 tys. 200 tys. zł" - poinformował WUM.

Zaznaczono, że "ze względu na specyficzne cechy substancji dostępność kuracji będzie obwarowana licznymi warunkami, a pacjenci będą musieli spełniać określone kryteria dopuszczające do udziału w terapii". Skorzystać z kuracji będą mogli pacjenci, u których zostanie "potwierdzony przez lekarza psychiatrę brak pozytywnych rezultatów terapii farmakologicznej co najmniej dwoma lekami antydepresyjnymi".

Wyjaśniono, że podawanie esketaminy będzie odbywało się w trybie ambulatoryjnym, przez pierwszy miesiąc dwa razy w tygodniu, a przez pozostałych sześć miesięcy raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od wskazań klinicznych i decyzji lekarza". "Po przyjęciu leku pacjent pozostaje przez 1,5 do 2 godz. pod nadzorem medycznym" - dodano.

Wśród najczęstszych objawów niepożądanym wskazano "wzrost ciśnienia tętniczego, a także objawy psychomimetyczne i dysocjacyjne". Dodano, że po przyjęciu leku "nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, aż do ranka następnego dnia".

Z danych Global Burden of Disease study (GBD) wynika, że w 2019 roku ponad 970 mld ludzi na świecie zmagało się zaburzeniami psychicznymi. Po zaburzeniach lękowych, zaburzenia depresyjne stanowią drugą najczęściej występującą grupę zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że zaburzenia depresyjne mogą dotyczyć nawet 1,5 mln Polaków. Ponad 80 proc. przypadków depresji w Polsce dotyczy osób w wieku 30-59 lat, kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni. Szacuje się, że 30 proc. przypadków to depresja lekooporna.

Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM prof. Agata Szulc zaznaczyła, że "terapia z esketaminą może przynosić efekt bardzo szybko, dosłownie od razu i to jest widoczne" Zastrzegła jednak, że "jak każdy lek, esketamina nie daje gwarancji wyleczenia w 100 proc., ale jest nadzieją dla sporej grupy osób, które wcześniej tej nadziei nie miały".

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Piotr Gałecki poinformował, że "skuteczność esketaminy u pacjentów z depresją lekooporną wynosi około 40 proc.". Wyjaśnił, że "lek przede wszystkim naprawia i wpływa na połączenia nerwowe w układzie limbicznym, a szczególnie w hipokampie". "Pojawiają się nowe połączenia nerwowe w mózgu, które zostały utracone przez pacjenta cierpiącego na depresję" - dodał.

Wiceszef ministerstwa zdrowia Maciej Miłkowski przyznał, że "był to jeden z trudniejszych procesów refundacyjnych i trwał blisko 2 lata".

"Program wchodzi w życie 1 lipca br. Oczekujemy, że na początku lipca pojawi się projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie kryteriów podpisywania kontraktów z podmiotami, w sierpniu rozpoczną się konkursy, a we wrześniu pierwszy pacjent będzie mógł rozpocząć terapię" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister.

Poinformował, że program zaplanowano na dwa lata. "Jeżeli chodzi o refundację tego leku, to jesteśmy w pierwszej połowie państw europejskich, co do tej pory w psychiatrii się nie zdarzało" - dodał Miłkowski.

W 2019 r. wydano 318 tys. zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu depresji, a łączny czas trwania zwolnień wynosił 6 mln dni (co daje ok. 16,5 tys. lat). W 2019 r. 1,4 mln pacjentów zrealizowało receptę na refundowane leki psychiatryczne, co potwierdza wysokie obciążenie zaburzeniami psychicznymi w Polsce. W 2019 r. wartość refundacji świadczeń związanych z leczeniem depresji w Polsce szacowano na 251 mln zł.