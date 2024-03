Biełsat poinformowął na swojej stronie internetowej, że likwidator TVP SA Daniel Gorgosz na osobistym spotkaniu zaproponował dyrektor i założycielce Biełsat TV Agnieszce Romaszewskiej-Guzy po 17 latach kierowania stacją rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. - W rozmowie osobistej nie przedstawił zastrzeżeń do pracy dyr. Romaszewskiej-Guzy ani do obecnego funkcjonowania kanału. Decyzję uzasadnił potrzebą “nowego otwarcia” w sytuacji redukcji budżetu stacji w 2024 roku (z planowanych 75 mln do 40 mln zł, czyli o ok. 47 proc.). Równocześnie zaproponował bardzo korzystne finansowe warunki rozwiązania umowy - podała stacja.

Zwolnienie Agnieszki Romaszewskiej, obcięcie niemal o połowę budżetu i parcelowanie Bielsatru to gorzej niż zbrodnia, to błąd :( — maria.przełomiec (@mariaprzeomiec) 12 marca 2024

Szefowa Biełsatu odrzuciła tę propozycję, motywując ją brakiem pewności co do dalszego bytu stacji. - Tak duża redukcja środków przeznaczonych na Biełsat oznacza na tyle poważne ograniczenie funkcjonowania stacji, że w praktyce może grozić jej likwidacja - oceniła.

Jej zdaniem, Biełsat w aktualnej sytuacji geopolitycznej jest bez wątpienia elementem polskiej racji stanu. - W dwóch sąsiadujących z nami od wschodu państwach panuje faktyczny totalitaryzm, a w trzecim toczy się pełnowymiarowa wojna. Rosja i Białoruś dodatkowo przeznaczają nieporównywalnie większe środki niż to, co zaproponowano na działanie Biełsatu, na gigantyczne kampanie dezinformacyjne i machinę propagandową. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na marginalizację najważniejszego projektu medialnego, który zarówno w Polsce jak i poza jej granicami przeciwdziała tym poczynaniom i zapewnia nam kontakt ze zniewolonymi społeczeństwami obszaru postsowieckiego. Żadna kwota, proponowana mi jako osobista odprawa, nie zrównoważy dla mnie szkód, jakie poniesie Polska – skomentowała Agnieszka Romaszewska-Guzy.

Nie jest to jej pierwsze odwołanie ze stanowiska dyrektora Biełsatu. Poprzednie miał miejsce w 2009 r. Wówczas została przywrócona po upływie zaledwie tygodnia. Pisaliśmy tej sprawie w tekście pt. Ku radości Łukaszenki.

Jak podała TVP, obowiązki Romaszewskiej-Guzy przejmie jej dotychczasowy zastępca i jeden z założycieli stacji, Białorusin Aleksy Dzikawicki.