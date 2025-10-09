Papież: Świat potrzebuje wolnej, dokładnej i obiektywnej informacji  

Papież Leon XIV powiedział w czwartek reprezentantom kierownictwa agencji prasowych z wielu krajów, że świat potrzebuje wolnej, dokładnej i obiektywnej informacji. Zaapelował ponownie o uwolnienie wszystkich więzionych dziennikarzy.

Na audiencji w Pałacu Apostolskim papież przyjął uczestników 39. konferencji stowarzyszenia MINDS International, czyli globalnej sieci czołowych agencji prasowych. Byli wśród nich przedstawiciele kierownictwa PAP.

W przemówieniu Leon XIV oświadczył: - Możemy uznać za paradoks to, że w erze komunikacji agencje informacyjne i komunikowania przechodzą przez okres kryzysu. Także sami użytkownicy informacji są w kryzysie, myląc często fałsz z prawdą; to, co autentyczne, z tym, co sztuczne.

- Nikt dzisiaj nie powinien móc powiedzieć: nie wiedziałem. Dlatego zachęcam was do waszej tak istotnej służby - dodał.

Papież położył nacisk na to, że informacja jest dobrem publicznym, które wszyscy muszą chronić.

- Z tego powodu tym, co jest naprawdę konstruktywne, jest sojusz między obywatelami i dziennikarzami pod znakiem zaangażowania na rzecz odpowiedzialności etycznej i obywatelskiej - uważa Leon XIV.

Jego zdaniem przejawem obywatelskiej postawy jest wspieranie pracowników i agencji, które wykazują się powagą i prawdziwą wolnością w swojej pracy.

- Codziennie reporterzy osobiście ryzykują po to, by ludzie mogli wiedzieć, jak sprawy się mają. A w takich czasach, jak nasze, gwałtownych i szerzących się konfliktów tych, którzy giną jest wielu. To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy. Nie możemy o nich zapomnieć - stwierdził papież.

Dodał: - Jeśli dziś wiemy, co stało się w Strefie Gazy, na Ukrainie czy na innej ziemi skrwawionej przez bomby, zawdzięczamy to w dużej części im.

Leon XIV odnotował następnie codzienny trud wszystkich tych, którzy pracują na rzecz tego, aby informacja nie była zatruta dla innych celów, sprzecznych z prawdą i godnością osób.

Przypomniał, że podczas swego pierwszego spotkania z dziennikarzami z całego świata tuż po konklawe wystosował apel o uwolnienie niesłusznie uwięzionych i prześladowanych dziennikarzy. - Dzisiaj powtarzam tę prośbę. Bycie dziennikarzem nie może być nigdy uważane za przestępstwo, ale za prawo, które trzeba chronić. Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani do tego, by jej bronić i ją zagwarantować - oznajmił.

Papież wyraził przekonanie, że należy uwolnić komunikowanie od "zanieczyszczenia poznawczego, które ją korumpuje, od nieuczciwej konkurencji, od degradacji tak zwanych klikbajtów".

Jak zaznaczył, agencje prasowe są na pierwszej linii, a ich zadaniem jest to, by działać w obecnym kontekście komunikowania zgodnie z zasadami, które - jak przyznał - nie zawsze są podzielane, a które łączą równowagę ekonomiczną formy z ochroną prawa do poprawnej i pluralistycznej informacji.

- Ten, kto pracuje dla agencji, wiecie to dobrze, musi pisać szybko, pod presją, także w sytuacjach bardzo złożonych i dramatycznych. Tym bardziej wasza służba jest cenna i musi być antidotum na szerzenie się śmieciowej informacji; wymaga kompetencji, odwagi i poczucia etyki - powiedział Leon XIV.

Zwrócił uwagę na zmiany w sposobie komunikowania, jakie wywołuje sztuczna inteligencja.

Podkreślił, że należy czuwać, aby technologia nie zastąpiła człowieka i aby informacja i algorytmy, które dziś nią rządzą, nie były w rękach nielicznych.

- Świat potrzebuje wolnej, dokładnej, obiektywnej informacji - oświadczył papież.

Przestrzegł przed "ruchomymi piaskami przybliżenia i post-prawdy".