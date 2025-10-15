info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film!
Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film!

Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film!  
PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Leon XIV

Papież Leon XIV otrzymał w środę siwego konia czystej krwi arabskiej ze stadniny w Kołobrzegu-Budzistowie. Przekazanie tego daru odbyło się przed audiencją generalną w Watykanie. Ofiarodawca konia Andrzej Michalski powiedział PAP, że umówił się z papieżem na wspólną jazdę konną w Castel Gandolfo.

W rozmowie z PAP Michalski, który jest założycielem i właścicielem ośrodka jazdy konnej w Kołobrzegu-Budzistowie, podkreślił: - Dowiedziałem się, że Ojciec Święty uwielbia jazdę konną i to jest jego wielka pasja, że bardzo kocha konie. Od razu zacząłem realizować pomysł przekazania konia papieżowi. Za pośrednictwem kapłanów dotarliśmy do Ojca Świętego. Koń nazywa się Proton.

- Ojciec Święty bardzo się ucieszył na jego widok. Ze mną obecni byli mój syn, mój wnuk, prezydent Kołobrzegu, grupa zaprzyjaźniona ze stadniną. Spotkanie z papieżem trwało 35 minut. Papież przyjął ode mnie konia i zaprosił mnie, żebym wyznaczył termin, byśmy razem jeździli konno w letniej rezydencji w Castel Gandolfo; podkreślił, że jest o wiele większa niż Watykan - dodał Michalski.

- Po audiencji udaliśmy się, by podpisać dokumenty w sprawie darowizny. Koń będzie w letniej rezydencji w Castel Gandolfo - wyjaśnił ofiarodawca.

W chwili przekazania Protona Leon XIV sprawnym ruchem chwycił wodze i wyraźnie zadowolony zaczął go prowadzić po watykańskim dziedzińcu.

Papież ma wieloletnie doświadczenie jazdy konnej. W ten sposób poruszał się między wioskami, które odwiedzał podczas swej posługi misyjnej w Peru.

PAP |

dodane 15.10.2025 14:42

KOŚCIÓŁ, LEON XIV, PAP, PAPIEŻ, RÓŻNE, WATYKAN

