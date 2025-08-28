Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Japonia chce współpracować z Europą w misji do planetoidy Apophis
rss newsletter facebook twitter

Japonia chce współpracować z Europą w misji do planetoidy Apophis

Kosmos  
ESA/Hubble /Wikimedia / CC-SA 4.0 Kosmos
Wiele do odkrycia

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowuje sondę kosmiczną Ramses, która za kilka lat ma wyruszyć na spotkanie z asteroidą Apophis. O dołączenie do projektu zabiega japońska agencja kosmiczna JAXA.

Reklama

Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) to przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) misja sondy kosmicznej w celu zbadania planetoidy (99942) Apophis. Obiekt ten parokrotnie wzbudzał sensację w mediach, gdy szacunki nie wykluczały jego zderzenia z naszą planetą. Ostatecznie ustalono, iż zderzenie z tą 375-metrową asteroidą nie grozi nam przez najbliższe sto lat, za to minie ona Ziemię w 2029 roku w odległości 32 tysięcy kilometrów, czyli dużo bliżej niż Księżyc, mniej więcej na wysokości orbit satelitów geostacjonarnych.

ESA szykuje ambitną misję w celu zbadania tej asteroidy. O realizacji tego projektu ministrowie krajów członkowskich agencji zdecydują w listopadzie 2025 roku podczas Rady Ministerialnej ESA.

Jeśli misja będzie realizowana, to sonda musi zostać wystrzelona z Ziemi w 2028 roku, aby mogła spotkać się z planetoidą. Dlatego wstępne prace już trwają.

Sonda Ramses ma być adaptacją sondy Hera, wystrzelonej w 2024 roku do asteroidy Didymos, aby ocenić skutki amerykańskiej misji DART z 2022 roku. DART to był praktyczny test obrony planetarnej przed asteroidami. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak zmieni się orbita niewielkiego księżyca Didymosa na skutek kinetycznego uderzenia w niego.

Japońska agencja kosmiczna JAXA współpracuje z ESA w ramach projektu Hera. Od kilku miesięcy obie agencje ustalają obszary możliwej współpracy przy misji Ramses. Teraz JAXA wystąpiła do japońskiego rządu o finansowanie udziału we wspólnym przedsięwzięciu z ESA. JAXA miałaby dostarczyć panele słoneczne i kamery podczerwieni, a także udostępnić rakietę nośną H3 do wyniesienia sondy w kosmos.

Gdy planetoida Apohpis przeleci obok Ziemi 13 kwietnia 2029 roku, będzie ją można zobaczyć gołym okiem z Europy, Afryki i Azji. (PAP)

cza/ zan/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 28.08.2025 10:01

TAGI| ASTRONOMIA, KOSMOS, NAUKA, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu | Ekohydrolog: zero wodowskazie nie oznacza wyschniętej rzeki | Trump zapowiada cła wobec krajów, które wprowadziły podatek cyfrowy | Polska w obliczu rewolucji AI | Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 