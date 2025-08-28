Japonia chce współpracować z Europą w misji do planetoidy Apophis

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowuje sondę kosmiczną Ramses, która za kilka lat ma wyruszyć na spotkanie z asteroidą Apophis. O dołączenie do projektu zabiega japońska agencja kosmiczna JAXA.
Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) to przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) misja sondy kosmicznej w celu zbadania planetoidy (99942) Apophis. Obiekt ten parokrotnie wzbudzał sensację w mediach, gdy szacunki nie wykluczały jego zderzenia z naszą planetą. Ostatecznie ustalono, iż zderzenie z tą 375-metrową asteroidą nie grozi nam przez najbliższe sto lat, za to minie ona Ziemię w 2029 roku w odległości 32 tysięcy kilometrów, czyli dużo bliżej niż Księżyc, mniej więcej na wysokości orbit satelitów geostacjonarnych.
ESA szykuje ambitną misję w celu zbadania tej asteroidy. O realizacji tego projektu ministrowie krajów członkowskich agencji zdecydują w listopadzie 2025 roku podczas Rady Ministerialnej ESA.
Jeśli misja będzie realizowana, to sonda musi zostać wystrzelona z Ziemi w 2028 roku, aby mogła spotkać się z planetoidą. Dlatego wstępne prace już trwają.
Sonda Ramses ma być adaptacją sondy Hera, wystrzelonej w 2024 roku do asteroidy Didymos, aby ocenić skutki amerykańskiej misji DART z 2022 roku. DART to był praktyczny test obrony planetarnej przed asteroidami. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak zmieni się orbita niewielkiego księżyca Didymosa na skutek kinetycznego uderzenia w niego.
Japońska agencja kosmiczna JAXA współpracuje z ESA w ramach projektu Hera. Od kilku miesięcy obie agencje ustalają obszary możliwej współpracy przy misji Ramses. Teraz JAXA wystąpiła do japońskiego rządu o finansowanie udziału we wspólnym przedsięwzięciu z ESA. JAXA miałaby dostarczyć panele słoneczne i kamery podczerwieni, a także udostępnić rakietę nośną H3 do wyniesienia sondy w kosmos.
Gdy planetoida Apohpis przeleci obok Ziemi 13 kwietnia 2029 roku, będzie ją można zobaczyć gołym okiem z Europy, Afryki i Azji. (PAP)
cza/ zan/
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.