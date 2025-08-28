Japonia chce współpracować z Europą w misji do planetoidy Apophis

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przygotowuje sondę kosmiczną Ramses, która za kilka lat ma wyruszyć na spotkanie z asteroidą Apophis. O dołączenie do projektu zabiega japońska agencja kosmiczna JAXA.

Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) to przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) misja sondy kosmicznej w celu zbadania planetoidy (99942) Apophis. Obiekt ten parokrotnie wzbudzał sensację w mediach, gdy szacunki nie wykluczały jego zderzenia z naszą planetą. Ostatecznie ustalono, iż zderzenie z tą 375-metrową asteroidą nie grozi nam przez najbliższe sto lat, za to minie ona Ziemię w 2029 roku w odległości 32 tysięcy kilometrów, czyli dużo bliżej niż Księżyc, mniej więcej na wysokości orbit satelitów geostacjonarnych.

ESA szykuje ambitną misję w celu zbadania tej asteroidy. O realizacji tego projektu ministrowie krajów członkowskich agencji zdecydują w listopadzie 2025 roku podczas Rady Ministerialnej ESA.

Jeśli misja będzie realizowana, to sonda musi zostać wystrzelona z Ziemi w 2028 roku, aby mogła spotkać się z planetoidą. Dlatego wstępne prace już trwają.

Sonda Ramses ma być adaptacją sondy Hera, wystrzelonej w 2024 roku do asteroidy Didymos, aby ocenić skutki amerykańskiej misji DART z 2022 roku. DART to był praktyczny test obrony planetarnej przed asteroidami. Naukowcy chcieli sprawdzić, jak zmieni się orbita niewielkiego księżyca Didymosa na skutek kinetycznego uderzenia w niego.

Japońska agencja kosmiczna JAXA współpracuje z ESA w ramach projektu Hera. Od kilku miesięcy obie agencje ustalają obszary możliwej współpracy przy misji Ramses. Teraz JAXA wystąpiła do japońskiego rządu o finansowanie udziału we wspólnym przedsięwzięciu z ESA. JAXA miałaby dostarczyć panele słoneczne i kamery podczerwieni, a także udostępnić rakietę nośną H3 do wyniesienia sondy w kosmos.

Gdy planetoida Apohpis przeleci obok Ziemi 13 kwietnia 2029 roku, będzie ją można zobaczyć gołym okiem z Europy, Afryki i Azji. (PAP)

cza/ zan/