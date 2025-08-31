Reklama

info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Ukryte piękno
rss newsletter facebook twitter

Ukryte piękno

Niecodziennie spotyka się warte zatrzymania dzieła, które przemawiają swoim pięknem, będąc odbiciem piękna pozaziemskiego.

Reklama

„To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu” przypomina znana myśl „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Prawdziwe wartości, jak miłość, przyjaźń czy emocje, nie są widoczne gołym okiem, ale odczuwalne sercem. Wartości te są ważniejsze niż materialne czy powierzchowne aspekty życia. Można je również wyrazić w dziełach sztuki, które nie tylko cieszą oko, ale i radują serce. Nieraz trudno uwierzyć, że można mozolnie, krok po kroku, dobierać różnobarwne elementy tej układanki, dopóki się nie zobaczy efektu końcowego. Artysta tworzy sztukę, koronkowa praca. Towarzyszy mu jakaś myśl, która nabiera wyrazu, kształtu, choć początkowo wydaje się dla obserwujących z zewnątrz mało konkretna.

Miałem możliwość podziwiać piękno ukryte w ułożonej z pietyzmem mozaice – to ikona Jasnogórskiej Pani, która została napisana dla niewielkiej parafii Pawłowo niedaleko Przasnysza (diecezja płocka) i pobłogosławiona w Jej uroczystość. Autorka dzieła to Anna Polonia Zyndwalewicz, artystka malarka, absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracowała przy wsparciu merytorycznym i technicznym Artura Lobusa. Ta niezwykle uzdolniona malarka-portrecistka wykonała swoją pierwszą w życiu mozaikę za pomocą 20 tysięcy półszlachetnych kamyków, zebranych z całego świata. Znalazły się wśród nich: howlity turkusowe, agaty różnobarwne, turmaliny brązowe i opale oraz opality jasne i mgliste, tygrysie oczy w różnych odcieniach, kamień księżycowy w ciemnym brązie, jaspisy, onyksy, oksydiany, płytka ceramiczna powlekana złotem, zielone ciepłe jadewity, awentury, halcedon jasno niebieski, kwarcyty jasno różowe, prechnit przeźroczysty jasno zielony, czerwony jaspis, jest także jasne szkło weneckie popruszone żółcieniem błękitnym ciemnym oraz głęboką purpurą.

Matka Boża Częstochowska, Pani Jasnogórska, której kopia cudownego Wizerunku rozpoczęła 26 sierpnia br. po raz trzeci peregrynację w naszej Ojczyźnie, króluje z jasnogórskiego tronu chwały. I zachwyca, przede wszystkim blaskiem miłości Bożej, który odbija jako najdoskonalsza ze stworzeń. Zwracając się z pozdrowieniem do Polaków, Leon XIV wezwał: „Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie Jej słów: ‘Uczyńcie co wam mówi Syn’ i otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne” (27.08.2025). To wskazuje istotną prawdę, zawartą w przesłaniu świętych obrazów - ich prawdziwą wartość nie zawiera się w artystycznym wykonaniu, choć nie jest ono bez znaczenia, lecz tkwi w obecnej w nich łasce Bożej i mocy z wysoką przekazywanej tym, którzy je czczą.

«« | « | 1 | » | »»

ks. Leszek Smoliński

dodane 31.08.2025 08:27

TAGI| DUCHOWOŚĆ, FELIETONY, SZTUKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ten szum wokół siebie, ten zgiełk | Epicko! | Kosmos | Sprawa podatku kościelnego | Katedra

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

To pierwszy tego rodzaju atak ze skutkiem śmiertelnym w mieście od ponad trzech lat.

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jednak główną rolę będą odgrywać państwa europejskie.

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

"Nad Rosją muszę się zastanowić"

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Sobota
dzień
31°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »
 