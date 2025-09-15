System łączności Starlink znów działa po krótkiej awarii

System internetu satelitarnego Starlink w poniedziałek rano czasu polskiego zarejestrował problemy z działaniem na całym świecie; awaria została usunięta po kilkudziesięciu minutach - poinformował serwis Downdetector. Awaria, której przyczyna jest na razie nieznana, dotknęła m.in. ukraińskie wojsko.

Problemy z działaniem Starlinka zarejestrowano na całym świecie. Około godz. 6.30 czasu polskiego portal Downdetector poinformował o nagłym wzroście liczby zgłoszeń awarii systemu; komunikat w tej sprawie opublikowano także na stronie internetowej firmy.

Godzinę później komunikat zniknął ze strony Starlinka, co sugeruje, że problem rozwiązano. Przywrócenie funkcjonowania Starlinków potwierdził też Downdetector.

- System łączności satelitarnej Starlink nie działał na całej linii frontu - poinformował w komunikatorze Telegram dowódca sił systemów bezzałogowych Ukrainy Robert "Madziar" Browdi. Po kilkudziesięciu minutach potwierdził powrót systemu do pracy.

Starlink, zapewniający szerokopasmowy dostęp do internetu na bazie sygnału satelitarnego, został opracowany przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX, która jak dotąd umieściła na orbicie ponad 8 tys. satelitów tego systemu (docelowo ma ich być ok. 42 tys.). Aby z niego korzystać, niezbędny jest naziemny terminal: obecnie Ukraina wykorzystuje ich ponad 50 tys., przede wszystkim do łączności na linii frontu i w jej pobliżu.

W latach 2022-2024 Polska w ramach pomocy dla Ukrainy zakupiła ponad 24 tys. terminali Starlink i abonamenty do nich o łącznej wartości 323 mln złotych - wynika z danych polskiego ministerstwa cyfryzacji