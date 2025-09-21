info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Droga przemiany
rss newsletter facebook twitter

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Podpatrując życie innych – pomijając plotki, intrygi i chorą ciekawość w stylu „szpiega doskonałego” – warto zajrzeć na karty Biblii. Uważna lektura słowa życia przybliża historię słabych, grzesznych ludzi, których Bóg wzywa do wielkich rzeczy, dotykając ich serce łaską przemiany. To nieidealni, którzy zdążają ku ideałowi królestwa niebieskiego, realizując wskazania „boskiej konstytucji”, zawartej w Kazaniu na Górze. Darmowy dar – łaska Boża staje się zaproszeniem od Tego, który przyszedł jako lekarz do tych, którzy się źle mają.

Jednym z najbliższych współpracowników Jezusa był celnik Mateusz, przed którym - już od momentu powołania – otwarła się niespotykana dotąd perspektywa. W Izraelu, „mało tolerancyjni” wówczas ziomkowie uważali go za publicznego grzesznika, gdyż „nie tylko obracał pieniędzmi uważanymi za nieczyste z powodu ich pochodzenia od ludzi obcych ludowi Bożemu, ale kolaborował też z obcą władzą, nienawistnie chciwą, która mogła ustalać podatki także w sposób arbitralny” (Benedykt XIV, Katecheza, 30.08.2006).

Spotkanie celnika Mateusza z Jezusem zmieniło dotychczasową perspektywę patrzenia człowieka, który żył dotychczas w świecie iluzji. Chciwość i zysk okazały się niewystarczalne. Człowiek siedzący za biurkiem poborcy podatkowego został wezwany przez Jezusa, aby poszedł za Nim. Odpowiedź celnika była natychmiastowa: wstał, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem, stając się świadkiem przyjęcia miłosierdzia Bożego i ukazując jego cudowne skutki w swym życiu. W ten sposób zaświadczył o tym, iż „dobra nowina Ewangelii polega właśnie na tym: na propozycji Bożej łaski wobec grzesznika!” (tamże).

Orędzie św. Mateusza, którego Kościół wspomina w liturgii 21 września, ukazuje bogactwo Bożego miłosierdzia, które oświetla ludzką drogę, wlewając w serce nadzieję i domaga się od człowieka konkretnej odpowiedzi. A ta z kolei decyduje o jego dalszym losie - czy będzie szczęśliwy, czy odejdzie smutny, jak bogaty młodzieniec do swoich posiadłości. Jedno jest pewne: każdy ochrzczony ma szczególną misję, która polega na pisaniu swoim życiem „piątej Ewangelii”. A jej prawdziwość i skuteczność zależą od wierności Temu, który jest nam rzeczywiście bliski. W praktyce „może to być uśmiech, pomoc bliźniemu, wsparcie duchowe, modlitwa, rozmowa, świadectwo życia; czasem to słowo, czasem czyn” (kard. Ladislav Német SVD).

«« | « | 1 | » | »»

ks. Leszek Smolińśki

dodane 21.09.2025 06:55

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Droga przemiany

ks. Leszek Smolińśki

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Ludzie i zwierzęta

Maria Sołowiej

Ludzie i zwierzęta

Rozumiem. Dzieci nie zabiera się z powodu biedy. A zwierzaki?

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Denzel Washington: relacja z Bogiem o wiele ważniejsza niż sława

Denzel Washington: relacja z Bogiem o wiele ważniejsza niż sława

Dla hollywoodzkiego gwiazdora filmowego Denzela Washingtona wiara jest najważniejsza w życiu.

Eksperci: porzucone dzieci miesiącami przebywają na oddziałach psychiatrycznych

Eksperci: porzucone dzieci miesiącami przebywają na oddziałach psychiatrycznych

Problem narasta od kilku lat.

Dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

Dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

W Polsce cierpi na nią ponad 350 tys. osób. Zaczyna się ona wiele lat przed pojawieniem się wyraźnych objawów

Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku

Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku

Głównym punktem wizyty będzie wystąpienie w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Dziś w Drohiczynie odbył się pogrzeb zmarłego 14 września miejscowego biskupa seniora.

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

- podała polska Straż Graniczna.

I tylko ludzi żal

„Władze Izraela chcą zmieścić ponad 2 miliony ludzi na 42 km kwadratowych”

"Lekarze bez Granic" alarmują.

Można z nich zrobić bardzo zły użytek....

Sudan: Co najmniej 75 osób zginęło w ataku dronów na obóz przesiedleńców

Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Efekt gaszenia hałdy

Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r.

Wkrótce zaczną się najcięższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Rudy Śląskiej prace.

Policja

Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego

Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
27°C Niedziela
dzień
29°C Niedziela
wieczór
23°C Poniedziałek
noc
19°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 