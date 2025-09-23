Haiti: Co najmniej ośmioro dzieci zabitych w ataku dronów na slumsy  

Co najmniej ośmioro dzieci zginęło, a sześcioro zostało poważnie rannych w ataku dronów z ładunkami wybuchowymi na kontrolowane przez gang slumsy - poinformowała we wtorek agencja AP, powołując się na krewnych i działaczy, którzy obwiniają o atak policję.

Do wybuchów doszło w sobotę wieczorem w slumsie Cite Soleil, który znajduje się pod kontrolą potężnej koalicji gangów Viv Ansanm, uważanej przez Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Według mieszkańców i organizacji obrony praw człowieka w atakach zginęło w sumie co najmniej 13 osób - oprócz dzieci także czterech domniemanych członków gangu i osoby postronne.

Jeden z szefów gangu Jimmy Cherizier, znany pod pseudonimem Barbecue, zapowiedział, że zemści się za ataki.

Cytowany przez AP 60-letni mieszkaniec powiedział, że zabitych zostało dwoje jego wnucząt w wieku 3 i 7 lat oraz 32-letni syn. 37-letnia Nanouse Mertelia powiedziała zaś, że znalazła na ulicy swego martwego syna, który tuż przed atakiem wyszedł z domu, by kupić coś do jedzenia.

Krajowa Sieć Obrony Praw Człowieka na Haiti twierdzi, że policja wysłała drony nad slumsy, gdy domniemany szef gangu Albert Stevenson szykował się do świętowania swych urodzin i z tej okazji rozdawał dzieciom podarunki.

Szef haitańskiego oddziału Światowej Inicjatywy przeciw Transnarodowej Przestępczości Zorganizowanej Romain Le Cour podkreślił, że atak stawia "pilne pytanie o to, kto ma ponieść odpowiedzialność". Zauważył, że władze nadal nie wydały żadnego oficjalnego oświadczenia i prawdopodobnie pogłębi on brak zaufania do państwowych instytucji.

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) w pierwszej połowie roku w Haiti zabitych zostało ponad 3 tys. osób, a setki tysięcy musiały uciekać z domów.(PAP)

