Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie  
U progu Bożego Narodzenia Kościół wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie. Jak informuje Vatican News, Papież Leon XIV mówił o nadziei zdolnej przemieniać świat i przypominał: „Mieć nadzieję to rodzić”. Ojciec Święty podkreślał, że zakończenie Roku Jubileuszowego nie oznacza zamknięcia dróg nadziei.

Na początku audiencji Papież nawiązał do kończącego się Adwentu: „Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia możemy powiedzieć: Pan jest blisko!”. Jak zaznaczył, bez Jezusa słowa te mogłyby brzmieć jak groźba, lecz w Nim objawiają Boga jako źródło miłosierdzia. „W Nim nie ma groźby, lecz jest przebaczenie” – zapewnił Leon XIV.

Była to ostatnia z sobotnich audiencji jubileuszowych rozpoczętych w styczniu jeszcze przez papieża Franciszka. Leon XIV podkreślił, że zakończenie tego wyjątkowego roku nie oznacza zakończenia drogi. „Jubileusz dobiega końca, ale nadzieja, którą nam dał ten Rok, się nie kończy: pozostaniemy pielgrzymami nadziei” – mówił. Papież przywołał też słowa św. Pawła: „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni”, podkreślając, że nadzieja jest mocą Bożą.

„Nadzieja jest twórcza, [rodząca]. Jest bowiem cnotą teologalną, czyli mocą Bożą, i jako taka rodzi, nie zabija – sprawia, że [życie] rodzi się i się odradza. To jest prawdziwa moc. Moc, która grozi i zabija, nie jest siłą: jest przemocą, agresywnym strachem, złem, które niczego nie rodzi. Moc Boga sprawia, że [życie] się rodzi. Dlatego na koniec chciałbym wam powiedzieć: mieć nadzieję to rodzić” - mówił Papież.

Komentując List do Rzymian, Papież zwrócił uwagę na obraz stworzenia, które „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”. Ten krzyk – jak podkreślił – obejmuje zarówno ziemię, jak i wołanie ubogich. Leon XIV zauważył, że choć Bóg przeznaczył dobra stworzenia dla wszystkich, to jednak coraz częściej są one niesprawiedliwie skupione w rękach nielicznych. „Naszym zadaniem jest rodzić, a nie kraść. Jednak w wierze cierpienie ziemi i ubogich jest bólem rodzenia. Bóg zawsze rodzi, Bóg nadal stwarza, a my możemy rodzić wraz z Nim, w nadziei. Historia jest w rękach Boga i tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. Nie ma jedynie tych, którzy kradną, są przede wszystkim ci, którzy rodzą.” – wskazał Ojciec Święty.

Leon XIV wskazał Maryję z Nazaretu jako wzór nadziei. „W Maryi widzimy jedną z nas – Tę, która rodzi” – mówił Papież, przypominając, że jest Ona Matką Boga i naszą Matką. „Nadziejo nasza” – śpiewa Kościół w Salve Regina. „Ona jest podobna do Syna, a Syn jest do Niej podobny. My zaś jesteśmy podobni do tej Matki, która dała oblicze, ciało i głos Słowu Bożemu” – wyjaśniał Leon XIV. Ojciec Święty zaznaczył, że nasze podobieństwo do Maryi przejawia się w tym, że możemy rodzić Słowo Boże tu na ziemi, „przemieniając krzyk w rodzenie”. „Jezus chce się ponownie narodzić” – mówił Papież.

Na zakończenie Leon XIV przypomniał, że „mieć nadzieję to widzieć, jak ten świat staje się światem Boga”. Zawierzając Kościół Maryi, Ojciec Święty poprosił, by towarzyszyła Ona zawsze w pielgrzymce wiary i nadziei.

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Niech Dzieciątko Jezus napełnia pokojem wasze serca, rodziny, wspólnoty i całe społeczeństwo. Zawierzam Mu szczególnie ludzi młodych, aby z odwagą i pełni nadziei doceniali znaczenie sakramentalnego małżeństwa i byli otwarci na nowe życie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!” - powiedział Papież.

Karol Darmoros

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.12.2025 11:19

TAGI| LEON XIV

