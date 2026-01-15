W całej Polsce nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan  

Od 18 do 25 stycznia jak co roku przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Towarzyszyć mu będzie hasło zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Efezjan „Jedno Ciało. Jeden Duch. Jedna nadzieja” (por. Ef 4,4).

Centralne nabożeństwo ekumeniczne zaplanowane jest 24 stycznia w poznańskiej farze. Nabożeństwa i spotkania ekumeniczne odbywać się będą w różnych miastach i miejscowościach w całej Polsce. W wielu miejscach modlitwy organizowane są już od pierwszych dni stycznia. W wielu spotkania odbywać się będą do końca miesiąca a nawet dłużej.

Warszawa i okolice

W Warszawie Tydzień Ekumeniczny to w zasadzie ekumeniczny miesiąc. Nabożeństwa odbywają się już od 5 stycznia i potrwają aż do 29 stycznia. Najwięcej spotkań przypada w samym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan – wtedy zaplanowane są codziennie w różnych kościołach. Na modlitwy związane z obchodami Tygodnia zapraszają wspólnoty Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, Ewangelicko – Metodystycznego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Kościoła Polskokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Poznań i okolice

Również dłużej niż przez tydzień organizowane będą nabożeństwa ekumeniczne w Poznaniu i okolicach. Cykl ekumenicznych spotkań rozpocznie się 16 stycznia nabożeństwem ekumenicznym w Forcie VII w Poznaniu a zakończy 6 marca nabożeństwem ekumenicznym sprawowanym w Kościele Ewangelicko – Augsburskim Łaski Bożej z okazji Światowego Dnia Modlitwy.

Właśnie w Poznaniu zaplanowane jest też centralne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się 24 stycznia w tamtejszej farze. Nabożeństwo poprowadzi abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Kazanie wygłosi zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP ks. bp Andrzej Gontarek. Nabożeństwu towarzyszyć będzie koncert „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego w wykonaniu Marcina Suszyckiego wraz z Zespołem Kameralistów Orkiestry Filharmonii Poznańskiej.

Trójmiasto

Nabożeństwa ekumeniczne zaplanowano również w Gdańsku i Sopocie. Odbywać się będą codziennie od 17 do 21 stycznia. Spotkanie organizowane w niedzielę 18 stycznia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdańsku, animowane będzie przez wspólnotę młodzieżową HESED. Oprócz modlitwy ekumenicznej zaplanowano również panel dyskusyjny oraz poczęstunek.

20 stycznia w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku- Oliwie odbędzie się modlitwa o pokój z przedstawicielami innych religii.

Śląsk i Zagłębie

Nabożeństwa ekumeniczne zaplanowane są w Cieszynie, Gliwicach, Gniazdowie, Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu. Kazania głosić będą m.in. biskup gliwicki Sławomir Oder, bp Marian Niemiec z Koscioła Ewangelicko – Augsburskiego, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Wojciech Pracki, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Antoni Norman, zwierzchnik diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego oraz metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.

W sobotę 17 stycznia w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Centrum Społecznościowym w Katowicach odbędzie się spotkanie z pastorką luterańską Martą Zachraj-Mikołajczyk pt. „Kościół oczami kobiety-duchownej”. We wtorek 20 stycznia w rzymskokatolickim kościele oo. oblatów w Katowicach-Koszutce zaplanowane jest młodzieżowe nabożeństwo ekumeniczne ze świadectwami. W sobotę 31 stycznia, w katowickiej bazylice oo. franciszkanów odbędzie się ekumeniczne kolędowanie przy żłóbku z chórem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Katowicach-Dąbrówce Małej a we wtorek 3 lutego w kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach młodzi zbiorą się na ekumenicznej modlitwie w duchu Taizé.

Kraków

Modlitwą w duchu Taizé – już 15 stycznia - rozpoczną się też obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie. Spotkanie w kaplicy duszpasterstwa WAJ poprowadzi wspólnota Taizé Kraków WAJ.

Krakowskie Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia i z homilią ks. mitrata Jarosława Antosiuka odbędzie się w niedzielę 18 stycznia w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ekumeniczne spotkania odbywać się będą następnie codziennie do 25 stycznia w różnych kościołach. W środę 21 stycznia w prawosławnej cerkwi Zaśnięcia NMP odbędzie się Akatyst do Przenajświętszej Bogurodzicy oraz ekumeniczne kolędowanie a następnego dnia, 22 stycznia, w bazylice oo. dominikanów – zaplanowany jest ekumeniczny wieczór uwielbienia, który poprowadzi Wspólnota Uwielbienia i Ewangelizacji Janki.

Obchody w Krakowie zakończa się nieszporami o jedność, które w kościele pw. św. Tomasza Apostoła poprowadzi wspólnota Chemin Neuf.

Lublin

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie, oprócz codziennych nabożeństw ekumenicznych zaplanowano też m.in. Międzynarodową Konferencję naukową pt. „<Światło na Oświecenie Słowian>. Niewyczerpany skarb tradycji cyrylometodiańskiej”, którą organizuje Sekcja Ekumenizmu oraz Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL. W Filharmonii im. Henryka wieniawskiego w Lublinie odbędzie się też wieczór kolęd wschodniosłowiańskich.

Szczególnym akcentem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie będzie obchodzony 19 stycznia XXIX Dzień Judaizmu Archidiecezji Lubelskiej organizowany na KUL przez Centrum relacji Katolicko – Żydowskich im. Abrahama Heschela oraz Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko – Żydowskiego.

Warmia i Mazury

Nabożeństwa ekumeniczne na Warmii i Mazurach rozpoczęły się już 4 stycznia a potrwają aż do 1 lutego. Spotkania zaplanowane są w Kętrzynie, Korszach, Lubajnach, Mrągowie, Olsztynie i Ostródzie.

W niedzielę 25 stycznia rzymskokatolickim kościele św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie sprawowana będzie Msza św. w intencji jedności chrześcijan – w języku angielskim.