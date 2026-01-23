info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich
W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich  
unsplash Zdj. ilustracyjne

Na stanowisku wykopaliskowym Al-Deir w prowincji Sohag egipscy archeolodzy odkryli pozostałości dużego kompleksu klasztornego z czasów bizantyjskich.

Według oficjalnych informacji, jest to największe znalezisko tego typu w regionie. Klasztor, zbudowany w całości z cegły mułowej, składał się z kilku prostokątnych budynków o wymiarach od 2,4 na 2,1 metra do 4,5 na 4,8 metra.

Budynki miały tynkowane ściany z wbudowanymi niszami, wewnątrz znajdowały się prostokątne sale, z których niektóre na wschodnich krańcach miały struktury apsydalne. Można je było prawdopodobnie zidentyfikować jako miejsca modlitwy i nabożeństw, poinformowała strona internetowa „La Brújula Verde”, powołując się na informacje z niemieckiej agencji katolickiej KNA, która zamieściła zdjęcia znalezisk. Do tych wspólnych pomieszczeń przylegały sklepione komnaty, prawdopodobnie wykorzystywane jako pojedyncze cele dla mnichów.

Prace wykopaliskowe odsłoniły również pomieszczenia magazynowe oraz cysterny z czerwonej cegły i wapienia, wyłożone wodoodporną czerwoną zaprawą; prawdopodobnie służyły one do przechowywania wody lub były użytkowane w działalności gospodarczej klasztoru.

Najważniejszym odkryciem jest zwrócony na wschód kościół z cegły mułowej, o wymiarach około 14 na 10 metrów. Bazylika zachowała tradycyjny trójdzielny plan kościołów z tamtego okresu, z nawą, prezbiterium i apsydą.

Podstawy pilastrów w bocznej nawie pozwalają przypuszczać, że przestrzeń ta była zadaszona centralną kopułą. Półkolista apsyda na ścianie wschodniej ma dwa małe pomieszczenia, które mogły służyć jako zakrystia.

Wśród odzyskanych artefaktów znajdują się amfory magazynowe z inskrypcjami, które mogą wskazywać na ich zawartość lub właściciela, a mianowicie ostraka (fragmenty ceramiki) oraz wapienne płyty z inskrypcjami koptyjskimi, przedmioty codziennego użytku, prawdopodobnie z pamiątkowych stel lub nagrobków.

Mohamed Ismail Khaled, sekretarz generalny Najwyższej Rady ds. Starożytności, stwierdził, że znaleziska te wnoszą istotny wkład w zrozumienie życia monastycznego w Górnym Egipcie w okresie panowania bizantyjskiego. Wskazują one na istnienie samowystarczalnej wspólnoty monastycznej zamieszkującej to miejsce w tamtym czasie.

KAI |

dodane 23.01.2026 15:38

TAGI| EGYPT, WYKOPALISKA

NASZYM ZDANIEM

W nawale codzienności

Andrzej Macura

W nawale codzienności

Żeby Boga usłyszeć trzeba chyba najpierw... słuchać. Nie?

Głos z ulicy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Głos z ulicy

Uliczne sonda nie jest seminarium naukowym, ale udział w niej także wymaga pewnej wiedzy. Przynajmniej w minimalnym zakresie.

Wracamy do Ewangelii?

Andrzej Macura

Wracamy do Ewangelii?

Oby. Bo jeśli sól traci swój smak, a światło chowa się pod korcem...

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

W Egipcie odkryto kompleks klasztorny z czasów bizantyjskich

To największe znalezisko tego typu w prowincji Sohag.

