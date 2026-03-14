Znamy wyniki wyborów władz Ruchu Focolari  

W Rzymie w czwartek walne zgromadzenie Ruchu Focolari większością ponad dwóch trzecich głosów wybrało Margaret Karram na drugą kadencję (2026–2031) na stanowisko przewodniczącej. 261 uprawnionych do głosowania reprezentowało wspólnoty fokolarynów ze wszystkich pięciu kontynentów. Na nowego współprzewodniczącego wybrano ks. Roberto Almada, argentyńskiego kapłana; zastąpi on Jesúsa Morána.

Wybory zostały zatwierdzone przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia jako właściwy organ Stolicy Apostolskiej, zgodnie z postanowieniami Statutu Ogólnego Ruchu Focolari, jak podano w komunikacie opublikowanym w piątek.

W najbliższych dniach zgromadzenie wybierze nowy zarząd Ruchu Focolari, a tym samym najbliższych współpracowników przewodniczącej. Ponadto odbędą się konsultacje dotyczące propozycji zmian w statucie. 21 marca uczestnicy oraz obserwatorzy zgromadzenia zostaną przyjęci przez papieża Leona XIV na prywatnej audiencji.

Urodzona w 1962 roku w Hajfie Karram jest trzecią przewodniczącą Ruchu Focolari, po założycielce Chiarze Lubich i Marii Voce. Studiowała judaistykę na American Jewish University (AJU) w Los Angeles. Do Ruchu Focolari, w którym pełniła różne odpowiedzialne funkcje w Stanach Zjednoczonych, w Ziemi Świętej, a ostatnio we Włoszech, należy od czterech dekad. W Jerozolimie, gdzie przewodnicząca Ruchu Focolari przez wiele lat pracowała w tamtejszym Konsulacie Generalnym Włoch, Karram była przy Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy członkinią Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego w Ziemi Świętej oraz działała w zarządzie Międzyreligijnej Rady Koordynacyjnej w Izraelu (ICCI). Od 2014 roku była odpowiedzialna w międzynarodowym centrum Ruchu Focolari za Włochy i Albanię, a także za dialog między ruchami kościelnymi a nowymi wspólnotami katolickimi. W 2023 roku została mianowana członkiem Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia i uczestniczyła jako gość w ostatnim Synodzie Biskupów Kościoła katolickiego.

Ks. Roberto Almada jest argentyńskim kapłanem z Ruchu Focolari, psychiatrą i psychoterapeutą. Należy m.in. do grona inicjatorów szkoły logoterapii w Urugwaju i Paragwaju; w latach 1999–2009 był doradcą Międzynarodowego Centrum Ruchu Focolari w Rocca di Papa (Włochy). Do 2026 roku mieszkał w Buenos Aires. Ponadto zajmował się pracą z młodzieżą oraz działalnością społeczną na rzecz migrantów.

Ruch Focolari powstał w 1943 roku w Trydencie we Włoszech. Nazywany „ruchem jedności i powszechnego braterstwa”, rozwija duchowość i ekonomię komunii. Obecnie liczba jego członków wynosi ponad 140 tys., a sympatyków – niemal 5 mln. Wielu z nich należy także do Kościołów niekatolickich i innych religii. Ruch został zaaprobowany przez Stolicę Apostolską w 1964 roku, a w 1990 roku Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdziła Ruch Focolari i jego zaktualizowane statuty jako prywatne powszechne stowarzyszenie wiernych, na prawach papieskich. Jest obecny w 182 krajach świata, w tym również w Polsce.