Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz

MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC Cieśnina Ormuz na zdjęciu satelitarnym.

Władze Iranu rozważają nałożenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz - przekazał w czwartek agencji Mehr irański deputowany Mohammad Mokber. Cieśnina jest blokowana przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na ten kraj.

- Wykorzystując strategiczne położenie cieśniny Ormuz, możemy nałożyć sankcje na (Zachód) i uniemożliwić ich statkom przepływanie przez tę drogę wodną - powiedział Mokber. Według agencji Reutera był on doradcą najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął na początku wojny.

Zdaniem Mokbera po zakończeniu wojny między USA i Izraelem a Iranem nastąpi "nowy porządek w cieśninie Ormuz". Pozwoli to Iranowi na stosowanie ograniczeń wobec państw, które nałożyły na niego sankcje - uważa deputowany.

Podjęcie decyzji o narzuceniu opłat jednostkom pokonującym cieśninę Ormuz byłoby próbą czerpaniu zysków z kontroli nad kluczowym szlakiem wodnym, przez który przepływa jedna piąta światowej ropy i gazu skroplonego - oceniła agencja Reutera.

Od początku wojny Iran zakłóca tranzyt statków, które według niego są powiązane z jego wrogami i ich sojusznikami. Atakuje również instalacje petrochemiczne państw Zatoki Perskiej.

PAP |

dodane 19.03.2026 12:08

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, PALIWA, PAP, USA, WOJNA, ŻEGLUGA

Czekając na Triduum

