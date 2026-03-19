Władze Iranu rozważają nałożenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz - przekazał w czwartek agencji Mehr irański deputowany Mohammad Mokber. Cieśnina jest blokowana przez Iran w związku z trwającym od 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na ten kraj.
- Wykorzystując strategiczne położenie cieśniny Ormuz, możemy nałożyć sankcje na (Zachód) i uniemożliwić ich statkom przepływanie przez tę drogę wodną - powiedział Mokber. Według agencji Reutera był on doradcą najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął na początku wojny.
Zdaniem Mokbera po zakończeniu wojny między USA i Izraelem a Iranem nastąpi "nowy porządek w cieśninie Ormuz". Pozwoli to Iranowi na stosowanie ograniczeń wobec państw, które nałożyły na niego sankcje - uważa deputowany.
Podjęcie decyzji o narzuceniu opłat jednostkom pokonującym cieśninę Ormuz byłoby próbą czerpaniu zysków z kontroli nad kluczowym szlakiem wodnym, przez który przepływa jedna piąta światowej ropy i gazu skroplonego - oceniła agencja Reutera.
Od początku wojny Iran zakłóca tranzyt statków, które według niego są powiązane z jego wrogami i ich sojusznikami. Atakuje również instalacje petrochemiczne państw Zatoki Perskiej.
Kolejne dekrety biskupów, przypominające to, co od dawna powinno być czymś oczywistym, wywołują różne emocje.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Blokada cieśniny już teraz spowodowała skok cen paliw, a w dłuższej perspektywie grozi globalnym kryzysem gospodarczym.
To - zdaniem ministra obrony Włoch Guido Crosetty - największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.
Zasady płacenia za świadczenia ponad limit chce zmienić NFZ.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie dodatkowo komplikuje i tak trudną sytuację z wysokimi cenami energii.
Posłowie PiS nazywają nowe regulacje "Lex Bogucki", ponieważ większość sejmowa wprowadza je po ostatnich wystąpieniach szefa Kancelarii Prezydenta. Posłowie KO są innego zdania.
Destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna.
Właściciel kosztowności nie został ustalony.
Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.