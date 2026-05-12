Dwadzieścia jeden dni i czternaście dni aresztu wojskowego: taki wyrok izraelska armia wydała na dwóch żołnierzy za zbezczeszczenie figury Matki Bożej. Jeden z żołnierzy, który włożył papierosa do ust figury w południowym Libanie, musi odbyć trzy tygodnie aresztu; jego towarzysz, który sfotografował go w tej sytuacji, musi odbyć dwutygodniową karę, ogłosiła armia we wtorek.

Izraelska armia oświadczyła, że ​​traktuje incydent, do którego doszło kilka tygodni temu, bardzo poważnie. Podkreślono, że ​​regularnie przypomina swoim żołnierzom o zasadach postępowania dotyczących instytucji i miejsc religijnych przed działaniami wojskowymi.

To drugi przypadek zbezczeszczenia figury religijnej w chrześcijańskiej wiosce Debel w południowym Libanie, do którego doszło w ostatnich tygodniach. Wcześniej, w kwietniu, izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa na krzyżu. On i inny żołnierz zostali skazani na 30 dni aresztu wojskowego.