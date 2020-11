Kościelna pomoc dla matek  

Stosowną pomoc uzyskać można w każdej parafii, przy której funkcjonują charytatywne inicjatywy, np. parafialne Caritas. Prezentujemy spis wybranych kościelnych i prowadzonych z chrześcijańskiej inspiracji inicjatyw służących pomocą kobietom w nieplanowanej ciąży i niepełnosprawnym. Pomocy udziela się bez względu na wyznanie.

Organizacje kościelne prowadzą m.in. dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92 domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs, 378 świetlic terapeutycznych, 30 centrów interwencji kryzysowej, 105 podwórkowych klubów, 257 ośrodków kolonijnych, 21 telefonów zaufania i 65 funduszów stypendialnych, dla osób niepełnosprawnych: 116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej oraz 18 zakładów aktywności zawodowej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów opieki dziennej i 34 ośrodki wychowawcze;

Fundacja Małych Stópek

Misją Fundacji Małych Stópek jest ochrona każdego nienarodzonego dziecka, bez względu na warunki i okoliczności, w jakich się poczęło, a także promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa. Fundacja pomaga rodzinom i osobom, które są niepewne i zagubione wobec swych zadań, zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Swoją misję realizuje poprzez edukowanie młodzieży, promowanie wartości ludzkiego życia, formację duchową i intelektualną, jak również poprzez pomoc specjalistyczną i materialną, a także wspieranie naprotechnologii. Kobiety w ciąży i matki mogą uzyskać pomoc w edukacji, znalezieniu pracy, wsparcie materialne, medyczne, psychologiczne i wyjście naprzeciw innym potrzebom. Fundacja zapewnia, że chce zrobić wszystko, by kobieta miała poczucie bezpieczeństwa, by doświadczyła, że w trudnej sytuacji nie jest sama. Wsparcie zapewniane jest tak długo, jak długo matka go potrzebuje.

W każdej sytuacji można zadzwonić pod nr 608 752 142, gdzie natychmiastową pomoc zaoferują pracownicy Fundacji.

Więcej informacji na stronie: https://fundacjamalychstopek.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Człowieka

Stowarzyszenie założył dr inż. Antoni Zięba. W ramach inicjatywy funkcjonują: Fundusz Ochrony Macierzyństwa (pomoc finansowa dla matek w ciąży), Fundusz Dziecka Chorego (wsparcie materialne dla rodziców chorych dzieci), Telefon Zaufania Pro-life: 798 636 493 przeznaczony zwłaszcza dla kobiet w nieplanowanej, zagrożonej lub niechcianej ciąży. Przy telefonie dyżuruje certyfikowana psychoterapeutka, która jest również nauczycielem metod rozpoznawania płodności i specjalistką od etyki seksualnej. Oferowana jest także pomoc w przypadku utraty dziecka nienarodzonego

Więcej informacji: https://pro-life.pl/

Fundacja Javani

Powołana została w celu udzielenia wszelkiego wsparcia małoletnich rodziców w wychowaniu własnych dzieci, zdobyciu wykształcenia i podjęcia pracy zawodowej.

http://javani.archpoznan.pl

tel. 506 822 449

Prowadzona przez siostry boromeuszki Fundacja Evangelium Vitae

Potrzebujący znajdą tu pomoc psychologiczną (psychologa czy psychoterapeuty), doradcy rodzinnego, prawnika. Pomoc dostępna jest także dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. Wsparcie otrzymają kobiety w nieplanowanej ciąży, po traumie spowodowanej poronieniem czy aborcją, dotknięte przemocą domową, obawiające się czy podołają w opiece nad dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym.

tel. 798 988 903

http://www.boromeuszki.wroclaw.pl/fundacja-evangelium-vitae/

Fundacja Uśmiech Dziecka

Już od ponad 10 lat wspiera dzieci w rehabilitacji, pomagając kompleksowo w rozwoju. Aktualnie z pomocy korzysta ponad 770 dzieciom i młodzieży. Od 2010 funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży. Parę miesięcy wcześniej fundacja udostępniła Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka”, gdzie uruchomiono nawet zajęcia stymulacji pracy mózgu EEGBioffeedback. Fundacja wspiera młode kobiety i dziewczęta w ciąży, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich. Zapewnia opiekę nad dzieckiem w trakcie kontynuowania nauki przez młodą mamę, a także pomoc wychowawcy, psychologa, lekarza pediatry, psychiatry, rehabilitanta, logopedy, prawnika i pracownika socjalnego.

tel. 12 656 14 33

https://usmiechdziecka.org.pl/

Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona dziecka poczętego, wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin. Pomoc udzielana jest zwłaszcza matkom, które borykają się z ubóstwem, są odrzucone przez rodzinę, porzucone przez partnerów, wahają się z decyzją o urodzeniu dziecka, są zagrożone z powodu choroby, niepełnosprawności lub patologii.

Ubogie kobiety w ciąży otrzymują tzw. wyprawki dla noworodka, zawierające niezbędne zakupione artykuły dla niemowląt. Niemowlęta z ubogich rodzin zaopatrywane są w mleko, środki pielęgnacji i lekarstwa. Potrzebujący otrzymują żywność. Dzieciom rodzin objętych pomocą organizowane są wyjazdy wakacyjne i półkolonie, dla rodzin spotkania okolicznościowe. Przekazywane są dary w postaci akcesoriów dziecięcych od mieszkańców Gdyni dla potrzebujących wsparcia rodzin.

Stowarzyszenie organizuje także programy edukacyjne i terapeutyczne dla matek w zakresie poprawnego wypełniania obowiązków macierzyńskich i wychowawczych. Rodziny wspierane są rodziny psychologicznie i duchowo, a także prawnie oraz w znalezieniu pracy.

tel. 607 880 957

e-mail: gaudiumvitaegdynia@wp.pl

http://www.gaudium-vitae.eu

Fundacja dla Życia i Rodziny

Udziela wsparcia psychicznego, duchowego, materialnego i prawnego. Dzięki wolontariuszom pozyskiwana jest żywność, która później przekazywana jest potrzebującym rodzinom.

https://www.zyciacud.pl/

Liczne, prowadzone w całym kraju, głównie przez zgromadzenia zakonne i Caritas, domy samotnej matki czy Domy Matki i Dziecka, a także domy pomocy społecznej. Chyba najpopularniejszym takim domem jest Dom Chłopaków sióstr dominikanek w Broniszewicach https://domchlopakow.pl/czy domy prowadzone przez benedyktynki samarytanki.

Mapę takich miejsc przygotowała redakcja portalu Stacja7.pl. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=17Zp6A7NfYXTqunCikKOjaXvdKhEXX3Ln

Domy Samotnej Matki i Domy Matki i Dziecka to placówki skierowane do kobiet w ciąży bądź z małoletnimi dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Czas przebywania w takim domu jest różny, w zależności od czasu jaki potrzebuje kobieta na usamodzielnienie się. Oprócz schronienia i pomocy żywieniowej, każda z placówek oferuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną, np. porady prawnicze. Najczęściej z pomocy korzystają ofiary przemocy domowej, wyrzucone z domu czy po przejściu odwyku. Aktualnie we wszystkich takich placówkach jest ok. 220 kobiet oczekujących dziecka bądź posiadających dziecko oraz ok. 370 niepełnoletnich dzieci. Liczba ta jest zmienna.

Okna życia

to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby – najczęściej są to siostry zakonne. Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne (powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny).

Okna Życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka w miejscu, gdzie nie ma szans przeżycia, zwłaszcza przez matki ukrywające ciążę. W Okna Życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono do tej pory ponad 110 dzieci.

W 2013 r. Komitet Praw Dziecka ONZ zaapelował o zamknięcie Okien Życia, ponieważ nie zapewniały realizacji prawa do informacji, czyli prawa dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców. Caritas Archidiecezji Krakowskiej poprosiła wówczas o komentarz rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Waldemara Żurka, który napisał: „W prawie znane jest pojęcie stanu wyższej konieczności, gdzie poświęcamy dobro niższej wartości, by ratować dobro o wartości wyższej. W tym przypadku prawo dziecka do życia jest dobrem o oczywiście wyższej wartości niż prawo do informacji, czyli prawo dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców. Ale oprócz prawa są jeszcze wartości, które każdy człowiek nosi w sercu, ich nie da się zadekretować, a one mówią nam jasno, ratujmy życie ludzkie, jak tylko potrafimy. Jestem gorącym zwolennikiem Okien Życia od samego początku ich powstania. Oczywiście wiemy dobrze, że najlepiej jest, jeśli biologiczna matka wychowuje swoje dziecko, ale rzeczywistość jest daleka od ideału. Lepiej, żeby dziecko znalazło się w Oknie Życia niż w Wiśle czy na śmietniku. Staramy się wypracować w sądach takie procedury, żeby w ramach istniejących przepisów prawa rodzinnego sprawić, że dziecko szybko trafiło do rodziny adopcyjnej, która otoczy go opieką i miłością. Oczywiście potrzebny jest czas, bo orzeczenia muszą się uprawomocnić, ale także czas, żeby biologiczna matka mogła odzyskać dziecko, jeśli np. działała pod wpływem szoku poporodowego. W krakowskich sądach konieczne procedury trwają ok. 6-8 tygodni. W tym czasie musimy nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję”.

Caritas w Polsce prowadzi 61 Okien Życia. Od 2006 roku, kiedy powstało pierwsze Okno Życia w Krakowie, pozostawiono w nich do dnia dzisiejszego 18 dzieci, w tym bliźnięta.