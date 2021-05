Liturgia „Świętego Ognia” znów z udziałem wiernych  

Licząca ok. 1,6 tys. lat tradycja cudu ognia jest głównym punktem dorocznych uroczystości prawosławnych świąt Wielkiej Nocy w Jerozolimie. Odbywa się w godzinach południowych w Wielką Sobotę i zwykle przyciąga rzesze uczestników. W tym roku ich liczba została ograniczona do 2,5 tys. z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Byli to wyłącznie miejscowi chrześcijanie, gdyż pielgrzymi z zagranicy nie mogą jeszcze przyjeżdżać do Izraela. Jednak w zeszłym roku celebracja odbywała się w ogóle bez obecności wiernych. Publiczne liturgie w Ziemi Świętej z udziałem większej grupy wiernych są od pewnego czasu znowu możliwe, przypomniała wiedeńska fundacja ekumeniczna Pro Oriente. I tak np., w tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej prawosławnego patriarchatu Jerozolimy uczestniczyło ok. 200 wiernych.

Według niektórych źródeł liturgia pochodzi z IV w., według innych z wieku VIII. Pierwsze doniesienia o cudownym zstąpieniu „Świętego Ognia” pojawiły się ok. 1000 r.

Tradycyjnie już, rokrocznie w Wielką Sobotę po nabożeństwie pod przewodnictwem prawosławnego patriarchy Jerozolimy, lampa znajdująca się w Grobie Pańskim zapala się w nadprzyrodzony sposób za sprawą zstępującego z nieba „Świętego Ognia”. Liczne przekazy historyczne z minionych wieków mówiły, że zejściu Ognia często towarzyszą głośne grzmoty, błyski oraz samoistne odpalenia lamp i świec znajdujących się w różnych miejscach Bazyliki. Ponadto, przez pierwsze 33 minuty od momentu zejścia, płomień świec odpalonych od lampy nie parzy.

Grób Pański w położonej na Starym Mieście w Jerozolimie bazylice jest jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Kaplica powstała w miejscu, gdzie w wydrążonej grocie, na skalnej półce złożono zdjęte z krzyża, zawinięte w całun ciało Jezusa. Ścianę za nią zdobią trzy obrazy Zmartwychwstania. Każdy z nich należy do innej wspólnoty chrześcijańskiej: katolików, Ormian i Greków. Chrześcijanie czczą w tym miejscu ukrzyżowanie, złożenie do grobu i zmartwychwstanie Jezusa.

Dla wyznawców prawosławia nie jest to bazylika Grobu, lecz kościół Zmartwychwstania (Anastasis). W normalnych warunkach każdego roku świątynię odwiedzały setki tysięcy pielgrzymów.