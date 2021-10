Kongres św. o. Pio w Gdańsku  

Tym razem uczestnicy wzięli udział w trzech debatach, których tematem przewodnim była Katolicka Nauka Społeczna. - Inicjatywa kongresu jest związana z działaniem grup modlitwy o. Pio w Polsce, których liczba systematycznie rośnie. To już prawie 60 tys. osób. Genezą tegorocznego kongresu są kwestie związane z mało znanym faktem, że o. Pio przyczynił się do swoistego rozwoju regionalnego, tak za życia, jak i po śmierci. Dzięki jego działalności powstało ponad 15 tys. miejsc pracy – mówi o. Zdzisław Duma, organizator spotkania. – Rozmawiamy o kwestiach związanych z Katolicką Nauką Społeczną, a z drugiej strony o kwestiach dotyczących aktywności katolików w przestrzeni publicznej. Kongres to jak zawsze okazja do odkrywania postaci świętego, który cały czas zaskakuje nowymi faktami i inspiruje do działania.

Kongres rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Jakuba, świątyni gdańskich kapucynów. Homilię wygłosił o. Rafał Pysiak, wikariusz prowincjalny zakonu. Przypomniał o nie tylko postać świętego, ale też nawiązał do jego relacji z Bogiem. – Była to relacja przypominająca historię Abrahama, który w wielu sprawach kontaktował się z Bogiem w odosobnieniu, w namiocie. Z ojcem Pio jest podobnie. Jego relacja z Bogiem zaczyna się w ukryciu, w jego celi – mówił zakonnik.

Przez cały dzień w gdańskiej świątyni wierni mogli modlić się i uczcić wystawione tam relikwie (były to bandaż, okrywający stygmaty na boku świętego, a także prawa rękawiczka, pod którą święty z Pietrelciny ukrywał stygmat na dłoni).

Kongresowe debaty odbywały się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Pierwsza z nich nosiła nazwę "Na nic się zda nasza wiara, jeśli nie będzie jej odpowiadać działanie", w której brali udział: ks. prał. Andrzej Kuflikowski – proboszcz w parafii pw. św. o. Pio w Warszawie, ks. dr Adam Jeszka – kapelan Pomorskiej Drogi św. Jakuba w archidiecezji gdańskiej, Jacek Barzowski – menedżer, Mariusz Książek – dyrektor generalny tygodnika katolickiego "Niedziela" oraz Jolanta Piec z Grupy Modlitwy Ojca Pio z Koszalina. Uczestnicy nawiązali do postaci o. Pio i jego spojrzenia na zaangażowanie społeczne. Ksiądz Adam Jeszka przypomniał zgromadzonym, że praca ma w rozumieniu świętego wymiar "działania z ludzką, indywidualną twarzą".

Kolejne debaty koncentrowały się na przesłaniu, które święty pozostawił w dwóch zdaniach: "Połóż nacisk na chrześcijańską sprawiedliwość i dobroć, buduj na ich fundamencie" oraz: "Nie można myśleć o lataniu, trwając w bezczynności" .

Patronat honorowy nad kongresem objął abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Partnerem strategicznym była Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Patronem medialnym wydarzenia był "Gość Niedzielny".