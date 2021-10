Wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości przywitał ks. Zbigniew Wcisło SChr, przełożony Prowincji Francusko-Hiszpańskiej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pw. MB Częstochowskiej. Był proboszczem parafii w Saint-Denis i to za jego czasów miało miejsce sprowadzenie Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej do tej świątyni. Wielkie wzruszenie, ogromna radość i wdzięczność emanowały ze słów płynących z ust księdza prowincjała za ten wielki dar dla parafii Saint-Denis i całej Polonii we Francji. Podczas homilii, którą wygłosił biskup Pascal Delannoy, została podkreślona rola Maryi jako Matki nas wszystkich, Matki, którą sam Jezus podarował nam w godzinie swej śmierci, mówiąc do Jana „Oto Matka Twoja” (por. J19, 26b-27). Bp Delannoy wyraził, co wielokrotnie podkreślał, ogromną radość z faktu, że Matka Boska Częstochowska jest obecna również na ziemi francuskiej.

Słowa wdzięczności i wielkiej radości skierował również bp Wiesław Lechowicz, który nie krył zadowolenia z możliwości wzięcia udziału w tej niezwykłej uroczystości. Biskup przybył prosto z duchowej stolicy Polski, Jasnej Góry, gdzie z 15 na 16 października miała miejsce jasnogórska noc czuwania, czyli noc modlitwy za Polonię i jej duszpasterzy. Jak powiedział bp Lechowicz podczas apelu jasnogórskiego zaznaczono, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest obecny prawie we wszystkich kościołach, w których gromadzą się Polacy. Biskup podkreślił, że najważniejsze jest, aby obraz Matki Boskiej każdy z nas nosił w swoim sercu i naśladował ją w wierze i miłości. Wyraził również nadzieję, że przed obliczem tego obrazu będą modlić się nie tylko Polacy, ale również inne grupy narodowościowe. Bp Lechowicz wyraził wdzięczność dla biskupa Pascala Delannoya, który dokonał koronacji obrazu i jednocześnie podziękował za otwartość i życzliwość dla Polaków żyjących na terenie jego diecezji i ich duszpasterzy.

Edyta Kogut

Na koniec zabrał głos gospodarz parafii ks. Zdzisław Początek SChr. Nie kryjąc wzruszenia w tej szczególnej chwili ks. Zdzisław dziękował przede wszystkim swojemu poprzednikowi, a obecnie przełożonemu ks. Zbigniewowi Wcisło za podjętą przed kilkoma laty inicjatywę sprowadzenia do Saint-Denis Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Słowa wdzięczności ks. Zdzisław skierował do obecnych biskupów Pascala Delannoya i Wiesława Lechowicza, francuskiego proboszcza parafii Saint-Denis, wszystkich przybyłych księży, sióstr zakonnych, Pani Konsul Anny Majda, przedstawicieli parafii Aulnay-sous-Bois, Bagnolet oraz wszystkich przybyłych na tę niecodzienną uroczystość gości. Szczególne podziękowania popłynęły w stronę parafian w Saint-Denis, którzy bezpośrednio przyczynili się do przygotowania uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz mediom, dzięki którym wiadomość o tym wydarzeniu dotarła do wielu środowisk i odbiorców. Ks. Zdzisław zaprasza do przybywania do kościoła w Saint-Denis przed cudowny obraz Matki Bożej, aby modlić się i powierzać jej wszystkie swoje troski i radości.