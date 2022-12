Potwierdzamy, że w dniu 21 grudnia 2022 roku w Sądzie Pracy (Sąd Rejonowy dla Krakowa –Nowej Huty) na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok w I instancji w sprawie z powództwa byłego pracownika sklepu IKEA w Krakowie.

Sąd wydał wyrok i w części uwzględnił powództwo byłego pracownika, a w części je oddalił. Co do części uwzględniającej powództwo, pełnomocnicy IKEA wystąpili o pisemne uzasadnienie. Po jego otrzymaniu zostanie złożona apelacja. Sąd stwierdził, że ze strony IKEA nie wystąpiła dyskryminacja pracownika, ale mimo to zdecydował się na przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Wyrok jest nieprawomocny i nie podlega wykonaniu.

Wszelkie pytania dotyczące dalszych kroków w tej sprawie prosimy kierować do pełnomocnika IKEA. IKEA reprezentowana jest przez Kancelarię Prawną Baran Książek Bigaj.