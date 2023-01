"Niechaj prowadzi nas gwiazda!" to hasło Orszaków Trzech Króli, które 6 stycznia przejdą ulicami 800 miast w kraju i za granicą. W tym roku zwracamy uwagę, że do Boga dochodzi się nie tylko przez wiarę, ale także za pośrednictwem rozumu - powiedział PAP przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli, Piotr Giertych.

Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W tym roku orszaki zostaną zorganizowane w 800 miastach w kraju i zagranicą. Odbędą się pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!".

"Wskazujemy na gwiazdę z powodu obchodu Roku Kopernikańskiego, który został ustanowiono z okazji pięćset pięćdziesiątych urodzin Mikołaja Kopernika i czterysta osiemdziesiątej rocznicy jego śmierci oraz wydania przez naukowca dzieła życia zatytułowanego "De revolutionibus orbium coelestium" (O obrotach sfer niebieskich), w którym przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim" - powiedział PAP Piotr Giertych.

Zastrzegł, że "do Boga można dojść przez wiarę, jak to było w przypadku narodu żydowskiego, bądź za pośrednictwem rozumu, jak pokazują nam mędrcy ze Wschodu, którzy reprezentują pogan". "Studiując przyrodę, kosmos, człowiek może odkryć pewien ład, pewien porządek wskazujący na Tego, który jest jego źródłem, czyli Boga. Mędrcy, jak czytamy w Ewangelii św. Mateusza - ujrzeli gwiazdę nowo narodzonego króla żydowskiego na Wschodzie i przybyli oddać mu pokłon. W związku z tym gwiazda stała się symbolem wędrówki, którą odbywa się za pośrednictwem rozumu" - powiedział Giertych.

Zwrócił uwagę, że od 15 lat organizowania Orszaków Trzech Króli w Warszawie marszowi przewodzi gwiazda. Dołączą do niej m.in. przedszkolaki, pastuszkowie i anioły. Następnie w pochodzie idzie pierwszy królewski orszak afrykański składający się z dwórek i rycerzy. Na jego czele, na prawdziwym wielbłądzie, pojedzie król Afryki - Baltazar XV i pluszowe wielbłądy. Dalej dołączy król Azji - Melchior XV z ogromnym kadzidłem, w towarzystwie żołnierzy azjatyckich oraz chińskich smoków. Kolejny będzie europejski król - Kacper XV, także z rycerską eskortą.

Giertych powiedział, że orszak w stolicy wyruszy o godz. 12.00 z Placu Zamkowego, gdzie rozpocznie go modlitwa kard. Kazimierza Nycza. Mędrcy o godz. 12.30 dotrą do Stajenki na pl. Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Zgodnie z tradycją obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". "Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim. Uczestnikom będzie towarzyszył zespół wokalno-instrumentalny Three Kings Band Przyjaciele z Ukrainy.

Zdaniem Giertycha kolędy jednoczą ludzi różnych wyznań. Jako przykład podał spotkanie świąteczne w jednym z kościołów w Kamieńcu Podolskim, które odbyło się kilka lat temu, w czasie którego katolicy wspólnie z grekokatolikami i prawosławnymi śpiewali kolędy".

6 stycznia prawosławni obchodzą Wigilię przed Bożym Narodzeniem. "Dla uczestników orszaku w Warszawie Fundacja Uskrzydlamy przygotuje wyśmienite potrawy wigilijne - kutię i ukraińską wigilijną kapustę" - poinformował Giertych.

W tym roku Fundacja Orszak Trzech Króli zaprasza dzieci do napisania listu do Dzieciątka Jezus. "W pięknie ozdobionym liście i kopercie można przesłać ważne prośby do Jezusa, który urodził się w stajence" - wskazują organizatorzy. Część listów już do nas dotarła" - powiedział Giertych. Zapewnił, że "w intencjach zapisanych przez dzieci w listach, 2 lutego. będzie sprawowana msza św.

Od wielu lat przy okazji Orszaku Trzech Króli organizowana jest zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne. W tym roku, podobnie jak w 2022 zebrane fundusze trafią na szkołę zawodową dla chłopców Eastlands w Nairobi, stolicy Kenii. Placówka znajduje się w jednej z biedniejszych dzielnic Nairobi - Donholm i jest otoczona slumsami. Uczęszcza do niej 450 uczniów, którzy uczą się elektryki, fotowoltaiki, hydrauliki oraz mechaniki pojazdów. "Bez zdobycia zawodu nie mają oni szans na wyrwanie się ze slumsów, w których mieszkają" - zastrzegł Giertych.

Poinformował, że "w czasie ubiegłorocznego orszaku zebrano ponad 60 tys. zł, które zostały przekazane na zakup sprzętu do badań technicznych samochodu".

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także Epifanią lub świętem Trzech Króli. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim). Od 2011 r. jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.

Obchodom uroczystości towarzyszy wystawianie jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 r. w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowościach w kraju. Najważniejszym punktem świętowania jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.