Kard. Tagle zamknął Krajowy Kongres Eucharystyczny w DR Konga  

Pod przewodnictwem papieskiego wysłannika w Demokratycznej Republice Konga zakończył się Krajowy Kongres Eucharystyczny. Wzięli w nim udział przedstawiciele wspólnot kościelnych z najdalszych zakątków tego afrykańskiego kraju. Konkludując to wydarzenie kard. Antonio Tagle podkreślił, że „jesteśmy błogosławieni, ponieważ Jezus ofiaruje nam swoje ciało”. Nawiązując do tematu spotkania przypomniał, że rodzina Boża rodzi się z Eucharystii.

Był to już trzeci Krajowy Kongres Eucharystyczny w Kongu, na który przyjechali również przedstawiciele katolickich wspólnot z innych krajów Afryki. Pięciodniowe spotkanie było poświęcone relacji Eucharystii i rodziny, która także na Czarnym Lądzie przeżywa kryzys i potrzebuje konsolidacji oraz umocnienia, których źródło może znaleźć właśnie w Eucharystii. W czasie kongresu do pierwszej komunii przystąpiły dzieci reprezentujące 48 kongijskich diecezji. Oprócz katechez i świadectw codziennie sprawowano Eucharystię i prowadzono adorację Najświętszego Sakramentu.

Kard. Tagle, który jest sub-prefektem watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji, a więc odpowiada za działania misyjne podejmowane przez Kościół także w Kongu, przekazał uczestnikom kongresu pozdrowienia od Ojca Świętego i zapewnienia, że nosi w sercu wciąż żywe wspomnienia pielgrzymki do ich ojczyzny. Nawiązując do konfliktów, które od wielu lat wykrwawiają Kongo watykański hierarcha wskazał, że dzieje się tak, gdy zbytnio karmimy się gniewem, zazdrością i rywalizacją. Ten pokarm sprawia, że nasze rodziny i nasz świat choruje, a biedni stają się coraz biedniejsi – mówił kard. Tagle. Podkreślił, że spożywanie Ciała Chrystusa wydanego za nas jest przyjmowaniem Jego pokory, hojności i miłości, a także Jego współczucia, Jego sprawiedliwości i przebaczenia. To prowadzi, jak mówił papieski wysłannik, do budowania chrześcijańskiego braterstwa i z wcześniej zwaśnionych ludzi czyni rodzinę Bożą.

Z Lumbashi, gdzie odbywał się kongres kard. Tagle udał się do Gomy będącej stolicą regionu Północnego Kiwu. Z powodu zaognienia konfliktu Ojciec Święty nie mógł w czasie swej lutowej pielgrzymki pojechać na te tereny. Przedstawiciele doświadczonej ludności przybyli wówczas do Kinszasy, by opowiedzieć mu o swoich cierpieniach. Kardynał spotka się jutro z mieszkańcami i przekaże im przesłanie pokoju Papieża Franciszka.