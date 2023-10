Miś Wojtek bawi i uczy dzieci  

Otwarty kilka miesięcy temu Przystanek Historia im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Legnicy (jednostka podlegająca Biuru Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu) zaproponowała w październiku br. serię przedstawień o Misiu Wojtku. Jest to minisztuka teatralna opowiadająca losy niedźwiadka, który został "wcielony" do II Korpusu Polskiego, tzw. armii gen. Andersa, i służąc w logistyce przeszedł z nim cały szlak bojowy od pustyń Persji, przez pustynie Palestyny, Egiptu po walki we Włoszech, ze zdobywaniem Monte Cassino włącznie.

We wtorek 10 października odbyło się kilka przedstawień a wśród widzów pojawiły się m.in. dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Legnicy. Jak szacuje Barbara Iwanicka z IPN, łącznie w Legnicy spektakl obejrzało około 3 tys. osób, a na całym Dolnym Śląsku nawet 12 tys. I takie liczby pokazują, że otwarcie Przystanków Historia w Legnicy i Brzegu było bardzo dobrym pomysłem.

- Dzięki temu oferta edukacyjna IPN może docierać do mieszkańców miast oddalonych od Wrocławia. Na tę chwilę zainteresowanie propozycjami Biura Edukacji Narodowej prezentowanej w obu Przystankach jest bardzo duże. Uczniowie mogą poznać m.in. historię Baśki Murmańskiej (innej niedźwiedzicy służącej podczas II wojny światowej w polskim wojsku), mogą wziąć udział w warsztatach pt. "Śledztwo Katyńskie albo używając przedmiotów z PRL poznawać prozę tamtych czasów.

W najbliższych miesiącach Przystanek Historia w Legnicy zaprasza na warsztaty o symbolach narodowych (listopad) oraz o Stanie Wojennym z 1981 roku (grudzień).

Fragment przedstawienia: