Jak poznać, czy wspólnota jest katolicka? Ojciec Radosław Broniek przywołuje Ewangelię i przykazanie miłości, podkreślając, że jest to pierwsze i najważniejsze kryterium i przyznając, że dla wielu osób ono nie jest wystarczające, bo o miłości mówią różne grupy religijne. Wskazuje zarazem na dwa dodatkowe kryteria rozpoznawania, czy dana wspólnota jest katolicka. To kryteria wierności doktrynie i jedności z Kościołem.

- Jesteśmy w jedności, jeśli jesteśmy w parafii z proboszczem, czy jesteśmy w jedności z biskupem, czy też jest tak, bo takie sytuacje spotykaliśmy, że grupa zaczyna się spotykać przy jakiejś parafii, ale w pewnym momencie głoszone nauki są „dziwne” i nieortodoksyjne, a grupa krok po kroku wychodzi z Kościoła - wyjaśnia.

- Ta jedność jest bardzo ważna, bo Kościół jest hierarchiczny i często w takich grupach, z którymi spotykamy się w Kościele, jest problem z tą hierarchicznością, bo ta grupa jest oderwana od życia Kościoła, gdzieś działa sama. Natomiast Kościół jest hierarchiczny i ta władza jest przekazywana, jest udzielana - dodaje o. Smolana.

- Zawsze ktoś musi mnie posłać do głoszenia Słowa. To nie jest tak, że ja sam siebie posyłam. Jestem posłany czy przez biskupa, czy jeżeli grupa jest w parafii, to wtedy proboszcz jest odpowiedzialnym za to miejsce i to on też zezwala mnie na to, żebym w jego imieniu głosił Słowo Boże, prowadził grupę. I to jest bardzo ważna kwestia - precyzuje zakonnik.

Dominikanie.pl Kiedy grupa jest NIEKATOLICKA?



Dominikanie zostali zapytani również o zachowania liderów. - Od tego trzeba wyjść, zobaczyć, czy lider jest w jedności z Kościołem, czy lider naucza w sposób zdrowy, na jakich materiałach się opiera formacja w grupie, czy rzeczywiście jest oparta o Pismo, ale też o nauczanie Kościoła, o Katechizm - mówi o. Smolana. - To nie może być wybiórcze. To nie jest tak, że wyciągamy tylko jedną rzeczywistość z tego, co daje nam Kościół, ją dogmatyzujemy i o innych rzeczywistościach zapominamy - stwierdza.

Zakonnik zwraca uwagę, czy taka osoba nie przejmuje władzy, czy nie działa w sposób autorytarny, nie domaga się całkowitego posłuszeństwa. - Też mamy takie grupy, w których mówi się o tym, że jeżeli jesteś nieposłuszny liderowi, to jesteś nieposłuszny Panu Bogu - wskazuje.

Jak dodaje o. Broniek, gdy w pracy ośrodka mają do czynienia z nadużyciami w grupach, to nierzadko one dotyczą działalności liderów, którzy prowadzą wspólnotę autorytarnie. - To być może byłoby czymś szalenie ważnym dla Kościoła też w Polsce, żeby liderzy świeccy mieli jakiś mandat, jakieś posłanie, żeby było jasne, kto ich posyła, gdzie oni są umocowani - zauważa dominikanin.

Całość nagrania można znaleźć na YouTube Dominikanie.pl. Kolejne odcinki serii realizowane są we współpracy serwisu dominikanie.pl z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach działającym przy klasztorze dominikanów na Służewie w Warszawie.

Jak podkreślają dominikanie, współczesny duchowo-religijny świat przypomina wielki supermarket, który ma bardzo bogatą ofertę, począwszy od nowych ruchów religijnych, nowych form magii. - Jak chrześcijanin, jak człowiek wierzący ma się w tym poruszać? Niektóre z tych propozycji są dobre. Możemy z nich korzystać, ale niektóre z nich niekoniecznie będą bezpieczne dla człowieka wierzącego. Chcemy krytycznie zastanowić się, jak w tym świecie się poruszać – deklarują.

Kolejne odcinki serii ukazują się w każdy czwartek.