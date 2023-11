Święci na ulicach Świebodzina  

Św. Rita, św. Jadwiga, Jan Paweł II, św. Franciszek, św. Michał Archanioł - to tylko kilkoro świętych za których przebrali się uczestnicy Marszu i Balu Świętych ze Świętymi, który po raz kolejny przeszedł ulicami Świebodzina.

Marsz poprzedził Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Pawła Sochy, który zwrócił się nie tylko do dzieci, ale też do dorosłych. - Cały sercem kochajcie swoje dzieci bo Pan Bóg wam je dał, żebyście tworzyli Kościół domowy - mówił biskup.

Po liturgii dzieci, młodzież i dorośli poszli głównymi ulicami miasta pod figurę Chrystusa Króla. – Ze świętymi idziemy na spotkanie Najświętszego czyli Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – podkreśla ks. Paweł Bryk, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego. – Idziemy ze świętymi, których chcemy naśladować i dlatego za świętych jesteśmy poprzebierani – dodaje.

Wydarzenie od kilku miesięcy przygotowywała grupa świeckich ze wszystkich świebodzińskich parafii. – Robimy to bo chcemy alternatywy dla naszych dzieci. Chcemy pokazać, że dobro i świętość jest fajna – podkreśla Grażyna Hoffmann. - Nasz marsz i bal to nie tylko świadectwo, ale też konkretna pomoc. W tym roku pomagamy Karolince Kołupajło, która choruje na artrogrypozę. To nieuleczalna choroba - dodaje.

Na tym dzielenie się nie skończyło. W czasie tego marszu nie zbierano cukierków, ale rozdawano je napotkanym przechodniom.

Na zakończenie odbył się bal pod figurą Chrystusa Króla. Tam były nie tylko tańce, ale też konkursy, ale też wiele smakołyków.