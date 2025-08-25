Strefa Gazy: 20 zabitych w ataku na szpital;  

Co najmniej 20 osób zginęło w poniedziałek w izraelskim ataku na szpital im. Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy - poinformowały władze lokalne, dodając, że wśród ofiar było czterech dziennikarzy. Izraelska armia przekazała, że "żałuje krzywdy wyrządzonej cywilom".

Ofiary zginęły na czwartym piętrze budynku podczas podwójnego ataku; najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga - przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Wcześniej informowano o 14 zabitych.

Biuro prasowe rządu Strefy Gazy podało, że wśród ofiar śmiertelnych było czterech dziennikarzy: Hosam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka i Moaz Abu Taha, którzy pracowali m.in. dla stacji Al-Dżazira, agencji prasowych Reuters i Associated Press oraz sieci NBC.

"Siły Obronne Izraela żałują jakiejkolwiek krzywdy wyrządzonej niezaangażowanym osobom i w żaden sposób nie atakowały dziennikarzy" - przekazało izraelskie wojsko w komunikacie wydanym po ataku. Szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir polecił wszczęcie śledztwa w sprawie ataku - dodano.

Agencja Reutera przekazała, że jest zdruzgotana śmiercią pracującego dla niej dziennikarza i zaapelowała o zapewnienie pomocy medycznej innemu pracownikowi agencji, który został ranny w ataku.

Al-Dżazira potwierdziła śmierć pracującego dla niej dziennikarza. Dwa tygodnie temu w innym izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy katarskiej telewizji.

Również agencja AP przekazała, że w poniedziałkowym ataku zginął zatrudniony przez nią dziennikarz.

Szpital im. Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy. W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka była kilkakrotnie atakowana przez wojsko izraelskie. Armia wielokrotnie oskarżała bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamasu o to, że ukrywają się wśród cywilów, m.in. w szpitalach.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tys. Palestyńczyków.

Według biura prasowego administracji Strefy Gazy podczas wojny wojska izraelskie zabiły 244 dziennikarzy. Amerykańska organizacja Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) informowała przed poniedziałkowym atakiem, że podczas wojny zginęło ponad 186 dziennikarzy i pracowników mediów, w przeważającej mierze byli to Palestyńczycy.

Jerzy Adamiak

Od redakcji Wiara.pl

Izraelska armia przekazała, że "żałuje krzywdy wyrządzonej cywilom" - czytamy. Mamy uwierzyć, że to był tylko wypadek przy fachowo wykonywanej pracy?