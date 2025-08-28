Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł
Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł

Pieniądze  
Roman Koszowski /Foto Gość Pieniądze
Wskutek inflacji mają wartość o kilka procent niższą niż rok temu

To 6,5 proc. PKB. Tak planuje ministerstwo finansów...

28.08. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W limicie wydatków na poziomie 918,9 mld zł zaplanowano m.in. 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na rok 2026.

- Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł, co stanowi 6,5 proc. PKB, czyli w miliardach złotych mniej niż zaplanowano na rok 2025 - powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Prognozowane dochody na 2026 r. wynoszą 647 mld zł, co oznacza blisko 44 mld zł więcej w porównywaniu do wykonania budżetu w roku 2025. Ta prognoza została obniżona z uwagi na niższą od planowanej inflację - dodał Domański.

Minister odniósł się przy tym do wykonania budżetu w tym roku. Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 r. dochody budżetu w tym roku mają wynieść nieco ponad 632,8 mld zł. Jak wskazał to oznacza, że będą o ok. 30 mld zł niższe niż zapisano w budżecie. Domański powiedział także, że w roku 2025 deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 6,9 proc. PKB. Wyjaśnił, że to poziom wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na ten rok.

- Limit wydatków budżetu na rok 2026 został ustalony na poziomie 918,9 mld zł - powiedział szef resortu finansów i gospodarki. - Analizując dług, trzeba zwrócić uwagę, że na tę pozycję będzie miała wpływ część pożyczkowa KPO, bez której dług byłby niższy o 3,1 proc. Przy założeniu pełnego wykorzystania limitu deficyt na rok 2026, relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8 proc., a relacja kwoty PDP (państwowego długu publicznego) netto wyniesie 52,6 proc. - dodał Domański.

Podkreślił, że "obie te pozycje pozostają poniżej progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych". Wyjaśnił, że gdyby te kwoty zostały skorygowane o część pożyczkową KPO, państwowy dług publiczny byłby na poziomie 49,5 proc.

- Przewidywana relacja długu według definicji unijnej do PKB wyniesie 66,8 proc. PKB na koniec 2026 r. Po skorygowaniu o część pożyczkową KPO będzie to 63,7 proc. - dodał minister.

Poinformował, że całość nakładów na zdrowie w 2026 r. to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025. - Jest dla nas priorytetem, aby te środki trafiały na świadczenia, poprawiały dostępność świadczeń dla pacjentów - przekazał minister Domański. Zaznaczył, że dodatkowe 100 mln zł zostało zabezpieczone na program refundacji in vitro. - W tej chwili ten program to już 600 mln zł - stwierdził.

Domański zapewnił, że w budżecie na 2026 r. znalazły się środki na programy socjalne, takie jak Aktywny Rodzic, renta wdowia, 800 plus, 13. i 14. emerytura oraz na waloryzację świadczeń.

- W prognozie na rok 2026 i w ustawie budżetowej na rok 2026 również bezpieczeństwo jest dla nas bezwzględnym priorytetem. Dlatego przeznaczamy na obronę rekordową kwotę 200 mld zł - powiedział także Domański.

Dodał, że Polska musi być przygotowana nie tylko militarnie, ale również gospodarczo.

- Inwestujemy w bezpieczeństwo i odporność; dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. (...) Te 200 mld zł, na które składa się oczywiście budżet Ministerstwa Obrony Narodowej oraz plan Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to ponad 4,8 proc. PKB; najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO - stwierdził minister finansów.

W trakcie konferencji wiceminister finansów Hanna Majszczyk powiedziała, że potrzeby pożyczkowe netto budżetu na rok 2026 zostały zaplanowane na kwotę 422,873 mld zł, przy planowanym wykonaniu w roku 2025 na poziomie 300,522 mld zł. Dodała, że w planie na rok 2025 potrzeby te były określone na kwotę 366,6 mld zł.

Domański przypomniał, że budżet został skonstruowany przy założeniu, że w 2026 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,5 proc., średnioroczna inflacja CPI ma wynieść 3 proc., a wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc. Jednocześnie podtrzymał zaproponowany przez rząd poziom wzrostu płac w sferze budżetowej.

- Podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej pozostają na poziomie 3 proc. - powiedział minister.

Przeciwko takiemu wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej protestowała zarówno strona związkowa, jak i strona pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego. Strona związkowa chciała podwyżki o co najmniej 12 proc., a pracodawcy - o co najmniej 5 proc.

Minister pytany był, czy rząd przy konstrukcji budżetu brał pod uwagę planowane podwyżki podatków, m.in. akcyzy czy podatku dochodowego od banków. W trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie zgodzi się na podwyżki podatków.

- Zgodnie z zasadami przygotowania ustawy budżetowej, te projekty, które zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu, zostają uwzględnione w prognozie dochodów - powiedział minister.

Do wykazu prac rządu zostały wpisane projekty nowelizacji ustawy o akcyzie, która ma zwiększyć przyszłoroczną podwyżkę tego podatku na napoje alkoholowe z 5 do 15 proc. oraz podnieść opłatę cukrową i podatek od wygranych w grach losowych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma m.in. podnieść podatek dochodowy od banków do 30 proc. w roku przyszłym i ograniczyć podatek bankowy od roku 2027.

- Osobiście byłbym zszokowany, gdyby pan prezydent zawetował zmiany w CIT dla sektora bankowego, który notuje teraz bardzo wysokie zyski - powiedział Domański.

Domański był pytany o to, czy rząd zamierza wprowadzić konsolidację fiskalną, tak jak zapowiedział to w planie budżetowo-strukturalnym, w którym zobowiązał się do redukcji deficytu budżetu do poniżej 3 proc. PKB w 2028 r. - Przedstawiamy plany konsolidacji finansów publicznych, chcemy aby deficyt, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w stosunku do PKB spadał - odpowiedział.

- Bardziej istotne w tym jest utrzymanie dynamiki wzrostu PKB. Będziemy już we wrześniu przedstawiać nasze prognozy dotyczące kształtowania się zarówno deficytu, jaki długu w relacji do PKB w kolejnych latach - powiedział Domański. - Będziemy realizować nasze zobowiązania wynikające z procedury nadmiernego deficytu. Tylko przypomnę, że one dotyczą utrzymania pewnej ścieżki wydatków, a nie schodzenia z deficytem do konkretnego poziomu w konkretnym roku - powiedział.

Podkreślił, że dla niego ograniczenie deficytu budżetu, jak i sektora finansów publicznych jest "absolutnie priorytetowe".

Od redakcji Wiara.pl

Należałoby może napisać "Polacy, trzymajcie się za portfele". Tyle że portfele to mamy raczej pustawe. Nasze pieniądze i tak leżą w bankach. W razie czego łatwo będzie nam je zabrać. Wystarczy tylko przeksięgować...

PAP |

dodane 28.08.2025 18:06

TAGI| BUDŻET, GOSPODARKA, MF, PAP, PRAWO

Tydzień z Wiara.pl

