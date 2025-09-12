XII Zjazd Gnieźnieński. Jedność chrześcijan wzmacnia misję pokoju  

Uroczysta inauguracja wraz z przesłaniami papieża Leona XIV, ekumenicznego patriarchy Bartłomieja i łacińskiego patriarchy Jerozolimy kard. Pierbattisty Pizzaballi oraz głosem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a następnie ekumeniczna modlitwa o pokój - złożyły się na pierwszy dzień XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który od czwartku do niedzieli potrwa w Gnieźnie pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

Inauguracja XII Zjazdu Gnieźnieńskiego zgromadziła w czwartek popołudniu przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z kraju i zagranicy. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni goście ze świata nauki, kultury i życia publicznego.

W imieniu papieża Leona XIV przesłanie do uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego wystosował kard. Pietro Parolin. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zapewnił o łączności w modlitwie Ojca Świętego z uczestnikami spotkania.

Papież przypomniał, że narzędziem pokoju i dialogu, służącym budowaniu mostów powszechnego braterstwa, jest społeczna nauka Kościoła. Dlatego XII Zjazd Gnieźnieński, odbywający się w Roku Jubileuszowym "niech więc, podobnie jak pierwszy [Zjazd Gnieźnieński], pieczętujący suwerenność Państwa Polskiego oraz struktury Kościoła katolickiego w Polsce, przyniesie temu Kościołowi i jego pasterzom, Waszej Ojczyźnie, a także całej Europie nowy powiew ducha".

Gospodarz spotkania, Prymas Polski abp Wojciech Polak, odwołał się w swoim wystąpieniu do historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego z roku 1000, gdy „realizowało się marzenie cesarza Ottona III o Europie jako wspólnocie ducha”. – Nie będzie pokoju, jeśli nie będzie jedności. Nie będzie jedności w Europie, jeśli nie będzie ona wspólnotą ducha – podkreślił metropolita gnieźnieński.

Wyraził też przekonanie, że XII Zjazd Gnieźnieński, "w czasie którego chcemy razem szukać dróg do pokoju, pozwoli nam wszystkim z tak oczyszczonym sercem, z nadzieją budować przyszłość Europy".

W przesłanym wideo kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy stwierdził, że w obliczu narastającej fali ekstremizmów oraz wojen, które sieją nienawiść, niszczą więzi i podsycają język pogardy, potrzeba dziś budowania innej narracji, opartej na wyborze życia i na szacunku dla drugiego człowieka. "Jeżeli bowiem odczłowieczamy drugiego w słowach – usprawiedliwiamy także przemoc wobec niego" - podkreślił kardynał.

Obecny w Gnieźnie kard. Fridolin Ambongo Besungu OFMCap, arcybiskup Kinszasy i przewodniczący Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM) podkreślił natomiast, że w epoce, w której "zgiełk broni zdaje się zagłuszać łagodny głos nadziei, jesteśmy wezwani, aby na nowo odkryć moc pokoju, który nie jest narzucany zastraszeniem, ani broniony murami nieufności, lecz rodzi się z odwagi dialogu, wyboru zaufania i rozbrojenia".

O jedność chrześcijan, która wzmacnia misję pokoju, zaapelował z kolei w przesłaniu ekumeniczny patriarcha Bartłomiej. Podkreślił, że pokój nigdy nie jest owocem bierności. Wymaga praktycznej odwagi, wzywa chrześcijan do odrzucenia pokus cynizmu i obojętności, do demaskowania bożków władzy i ideologii oraz do cierpliwej pracy na rzecz pojednania zakorzenionego w prawdzie i sprawiedliwości.

List na XII Zjazd Gnieźnieński przysłał prezydent Karol Nawrocki. Jak przypomniał, trwały pokój oparty na sprawiedliwości jest wielką potrzebą nie tylko naszego regionu, lecz całego współczesnego świata.

Wskazał też, że polska historia może być inspiracją dla Europy i świata, choćby dzięki temu, co dokonał ruch Solidarności, dając impuls całej Europie Środkowo-Wschodniej do zrzucenia sowieckiej dominacji i obalenia murów dzielących nasz kontynent.

Świadectwami życia w warunkach wojny, ale i nadzieją na przyszłość pełną pokoju podzielili się z uczestnikami XII Zjazdu Gnieźnieńskiego Ukrainka Julia Lysa i Palestyńczyk Sami Awad.

W programie pierwszego dnia Zjazdu znalazła się uroczysta ekumeniczna modlitwa o pokój, odprawiona w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka. Modlitwa zgromadziła liderów różnych Kościołów chrześcijańskich, wiernych oraz gości z całego świata, aby wspólnie błagać o pokój w czasach naznaczonych konfliktami i niepewnością.

- W tej modlitwie jako chrześcijanie różnych wyznań, chcemy iść razem ku przyszłość, proszą z odwagą o dar Chrystusowego pokoju. Łączymy się w naszym czuwaniu z udręczoną wojną Ukrainą i z wiernymi zgromadzonymi w Soborze św. Zofii w Kijowie, swoje myśli i modlitwę kierujemy też w stronę cierpiących w Ziemi Świętej. Stamtąd przybył do nas błogosławiony ogień z Jerozolimy – powiedział Prymas Polski.

Nabożeństwo, przygotowane przez Komisję Ekumeniczną Zjazdu, było nie tylko duchowym wydarzeniem, ale także wyrazem jedności chrześcijan w dążeniu do pojednania i nadziei.

Rozważania nad słowem Bożym wygłosili bp Mounir Khairallah, maronicki biskup eparchii Batrun w Libanie, który dzielił się doświadczeniem Kościoła na Bliskim Wschodzie, wskazując na potrzebę nadziei w obliczu konfliktów.

W modlitwie łączono się przez telemost z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, zebranymi w Soborze Świętej Sofii w Kijowie. Przekazali oni pozdrowienia i modlitwę o pokój, łącząc się duchowo z uczestnikami w Gnieźnie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za solidarność z narodem ukraińskim, za nieustanne modlitwy w naszych intencjach oraz za wszelką możliwą pomoc. Dzięki temu żyjemy i świadczymy o wielkich dziełach Bożych – mówił bp Witalij Krywycki.

Ważnym momentem nabożeństwa była Modlitwa o Pokój, poprowadzona przez biskupa Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Siedem próśb, wypowiedzianych w siedmiu językach – angielskim, ukraińskim, polskim, niemieckim, czeskim, arabskim i hebrajskim – odzwierciedlało powszechność Kościoła i jedność w różnorodności.

Uczestnicy nabożeństwa otrzymali gliniane lampki w kształcie gołębicy – biblijnego symbolu Ducha Świętego i współczesnej metafory pokoju. Lampki, wykonane przez osoby z niepełnosprawnościami z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Klika” w Krakowie, stały się nie tylko symbolem podczas liturgii, ale też trwałą pamiątką duchowego przesłania Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Nabożeństwu towarzyszył obraz „Pax vobiscum” autorstwa Borysa Fiodorowicza, przedstawiający Jezusa jako Dobrego Pasterza i Księcia Pokoju i namalowany specjalnie na to wydarzenie.

Pierwszy dzień XII Zjazdu Gnieźnieńskiego zwieńczył koncert dla pokoju „Kochanowski” z muzyką Filipa Wiki do wierszy Jana Kochanowskiego, w wykonaniu kompozytora oraz Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska.

Widzowie usłyszeli utwory, których premiera miała miejsce podczas zeszłorocznej edycji Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie” - m.in. „Mocą imienia swego (Ps 54)”, „Pieśń o potopie”, „Pieśń o spustoszeniu Podola”, „Nie dbam, aby zimne skały”, „Dzbanie mój pisany”, „Oko śmiertelne”, „Kto mi dał skrzydła”, „Kolęda”, czy „Nie masz i po drugi raz” (Pieśń XII, Księgi Wtóre).

Podczas tegorocznej edycji Zjazdu Gnieźnieńskiego prezentowane są też prace plastyczne Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich VERA ICON, która w 2018 r. przygotowywała oprawę graficzną i wizualną ówczesnego wydarzenia.