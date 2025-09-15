Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem

W poniedziałek w Katarze odbywa się regionalny szczyt zwołany w reakcji na izraelski atak na Dohę.
Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Izrael musi "bardzo ostrożnie" postępować z Katarem, który jest "wielkim sojusznikiem" Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek w Katarze odbywa się regionalny szczyt zwołany w reakcji na izraelski atak na Dohę. Iran wezwał państwa muzułmańskie do zerwania stosunków z Izraelem.
Izrael w stosunku do Kataru musi być "bardzo, bardzo ostrożny; musi coś zrobić z Hamasem, ale Katar jest wielkim sojusznikiem USA" - powiedział Trump w niedzielę.
We wtorek, 9 września, Izrael przeprowadził nalot na Dohę. Celem ataku było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich.
Atak wywołał falę stanowczej krytyki ze strony m.in. ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru. Trump wyraził niezadowolenie z powodu uderzenia i według mediów zażądał od premiera Izraela Benjamina Netanjahu, by nie powtarzał nalotu.
Od niedzieli w Izraelu przebywa sekretarz stanu USA Marco Rubio. Według mediów atak na Katar będzie jednym z tematów jego poniedziałkowej rozmowy z Netanjahu.
Tymczasem w Dosze w poniedziałek odbędzie się szczyt państw arabskich i muzułmańskich poświęcony izraelskiemu nalotowi.
Przywódcy mają przyjąć rezolucję potępiającą Izrael za podważanie pokoju i pespektyw normalizacji w regionie - napisała agencja Reutera, która dotarła do szkicu dokumentu.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział w poniedziałek przed wylotem do Kataru, że ma nadzieję, iż państwa muzułmańskie zerwą stosunki z Izraelem, zachowując jednocześnie jedność i spójność.
