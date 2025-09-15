info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem
Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem

Spotkanie w Dosze  
TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE /PAP/EPA Spotkanie w Dosze

W poniedziałek w Katarze odbywa się regionalny szczyt zwołany w reakcji na izraelski atak na Dohę.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Izrael musi "bardzo ostrożnie" postępować z Katarem, który jest "wielkim sojusznikiem" Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek w Katarze odbywa się regionalny szczyt zwołany w reakcji na izraelski atak na Dohę. Iran wezwał państwa muzułmańskie do zerwania stosunków z Izraelem.

Izrael w stosunku do Kataru musi być "bardzo, bardzo ostrożny; musi coś zrobić z Hamasem, ale Katar jest wielkim sojusznikiem USA" - powiedział Trump w niedzielę.

We wtorek, 9 września, Izrael przeprowadził nalot na Dohę. Celem ataku było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu, według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich.

Atak wywołał falę stanowczej krytyki ze strony m.in. ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru. Trump wyraził niezadowolenie z powodu uderzenia i według mediów zażądał od premiera Izraela Benjamina Netanjahu, by nie powtarzał nalotu.

Od niedzieli w Izraelu przebywa sekretarz stanu USA Marco Rubio. Według mediów atak na Katar będzie jednym z tematów jego poniedziałkowej rozmowy z Netanjahu.

Tymczasem w Dosze w poniedziałek odbędzie się szczyt państw arabskich i muzułmańskich poświęcony izraelskiemu nalotowi.

Przywódcy mają przyjąć rezolucję potępiającą Izrael za podważanie pokoju i pespektyw normalizacji w regionie - napisała agencja Reutera, która dotarła do szkicu dokumentu.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powiedział w poniedziałek przed wylotem do Kataru, że ma nadzieję, iż państwa muzułmańskie zerwą stosunki z Izraelem, zachowując jednocześnie jedność i spójność. 

PAP |

dodane 15.09.2025 10:54

