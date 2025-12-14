Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".
Dwie osoby zatrzymano w niedzielę w związku ze strzelaniną na plaży Bondi w Sydney w Australii - przekazała agencja Reutera. Na plaży odbywała się uroczystość z okazji żydowskiego święta Chanuki. Prezydent Izraela zakwalifikował incydent jako atak terrorystyczny.
Z nagrań emitowanych przez australijskie stacje telewizyjne wynika, że rannych zostało wiele osób. Portal stacji ABC Australia przekazał, że do szpitali przewieziono co najmniej 13 rannych, a wielu innym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu.
"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru" - poinformowała policja stanu Nowa Południowa Walia w komunikacie opublikowanym na platformie X.
Portal dziennika "Sydney Morning Herald" podał, że wiele osób zostało rannych. "Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew" - powiedział gazecie świadek strzelaniny.
Alex Ryvchin z organizacji australijskiej społeczności żydowskiej powiadomił w wywiadzie dla stacji Sky News, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca. "Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz" - powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.
Prezydent Izraela Icchak Hercog przekazał, że australijscy Żydzi zostali zaatakowani przez terrorystów, gdy zapalali chanukową świecę na plaży.
Filmy krążące w serwisie X wydawały się pokazywać ludzi na plaży Bondi, którzy rozbiegli się, gdy rozległy się strzały i syreny policyjne. Inne nagranie przedstawia dwóch mężczyzn przyciskanych do ziemi przez umundurowanych policjantów.
"Jesteśmy świadomi trwającego incydentu w rejonie Bondi. Wzywamy osoby przebywające w pobliżu do śledzenia informacji przekazywanych przez policję" - powiedział nie wymieniony z nazwiska rzecznik premiera Anthony'ego Albanese.
Pogotowie ratunkowe stanu Nowa Południowa Walia poinformowało, że na miejsce zdarzenia na plaży Bondi wysłano ponad 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki pogotowia, helikoptery i jednostki specjalne.
- W wyniku niedzielnego ataku na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło 10 osób, w tym jeden z dwóch zamachowców; rannych zostało co najmniej 18 osób, poszkodowani są dwaj policjanci - przekazały portal australijskiego nadawcy ABC, brytyjski dziennik "Guardian" i agencja Reutera, powołując się na policję stanu Nowa Południowa Walia.
Policja ostrzegła, że w okolicy zdarzenia występuje zagrożenie wybuchem. Pirotechnicy starają się rozbroić improwizowany ładunek wybuchowy.
Do ataku doszło, gdy australijska społeczność żydowska zgromadziła się na plaży na obchodach święta Chanuki.
Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył w niedzielę po ataku w Sydney, w którym zginęło co najmniej dziewięć osób i jeden z dwóch zamachowców, że przed tym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Saar zasugerował, że zostały one zlekceważone.
"Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami globalizacji intifady. Dziś te (wezwania) się spełniły" - oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z "ogromną falą antysemityzmu", która, jak powiedział, "nęka australijskie społeczeństwo".
Premier Australii Anthony Albanese zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tej naradzie spodziewane jest jego wystąpienie.
W niedzielę co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi w australijskim Sydney. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki
