Australia: Atak na świętujących Chanukę

Po zamachu  
JEREMY PIPER /PAP/EPA Po zamachu

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Dwie osoby zatrzymano w niedzielę w związku ze strzelaniną na plaży Bondi w Sydney w Australii - przekazała agencja Reutera. Na plaży odbywała się uroczystość z okazji żydowskiego święta Chanuki. Prezydent Izraela zakwalifikował incydent jako atak terrorystyczny.

Z nagrań emitowanych przez australijskie stacje telewizyjne wynika, że rannych zostało wiele osób. Portal stacji ABC Australia przekazał, że do szpitali przewieziono co najmniej 13 rannych, a wielu innym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu.

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru" - poinformowała policja stanu Nowa Południowa Walia w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Portal dziennika "Sydney Morning Herald" podał, że wiele osób zostało rannych. "Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew" - powiedział gazecie świadek strzelaniny.

Alex Ryvchin z organizacji australijskiej społeczności żydowskiej powiadomił w wywiadzie dla stacji Sky News, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca. "Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz" - powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Prezydent Izraela Icchak Hercog przekazał, że australijscy Żydzi zostali zaatakowani przez terrorystów, gdy zapalali chanukową świecę na plaży.

Filmy krążące w serwisie X wydawały się pokazywać ludzi na plaży Bondi, którzy rozbiegli się, gdy rozległy się strzały i syreny policyjne. Inne nagranie przedstawia dwóch mężczyzn przyciskanych do ziemi przez umundurowanych policjantów.

"Jesteśmy świadomi trwającego incydentu w rejonie Bondi. Wzywamy osoby przebywające w pobliżu do śledzenia informacji przekazywanych przez policję" - powiedział nie wymieniony z nazwiska rzecznik premiera Anthony'ego Albanese.

Pogotowie ratunkowe stanu Nowa Południowa Walia poinformowało, że na miejsce zdarzenia na plaży Bondi wysłano ponad 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki pogotowia, helikoptery i jednostki specjalne. 

***

- W wyniku niedzielnego ataku na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło 10 osób, w tym jeden z dwóch zamachowców; rannych zostało co najmniej 18 osób, poszkodowani są dwaj policjanci - przekazały portal australijskiego nadawcy ABC, brytyjski dziennik "Guardian" i agencja Reutera, powołując się na policję stanu Nowa Południowa Walia.

Policja ostrzegła, że w okolicy zdarzenia występuje zagrożenie wybuchem. Pirotechnicy starają się rozbroić improwizowany ładunek wybuchowy.

Do ataku doszło, gdy australijska społeczność żydowska zgromadziła się na plaży na obchodach święta Chanuki. 

***

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył w niedzielę po ataku w Sydney, w którym zginęło co najmniej dziewięć osób i jeden z dwóch zamachowców, że przed tym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Saar zasugerował, że zostały one zlekceważone.

"Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami globalizacji intifady. Dziś te (wezwania) się spełniły" - oznajmił szef izraelskiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent Izraela Icchak Hercog wezwał rząd Australii do walki z "ogromną falą antysemityzmu", która, jak powiedział, "nęka australijskie społeczeństwo".

Premier Australii Anthony Albanese zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po tej naradzie spodziewane jest jego wystąpienie.

W niedzielę co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zebranych na plaży Bondi w australijskim Sydney. Członkowie australijskiej społeczności żydowskiej obchodzili tam pierwszy dzień święta Chanuki

Od redakcji Wiara.pl

Trudno w kontekście pretensji Izraela do rządu Australii nie pamiętać o przysłowiu: "Kto sieje wiatr zbiera burzę"...

PAP |

dodane 14.12.2025 11:54

TAGI| AUSTRALIA, IZRAEL, PAP, TERRORYZM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

