info.wiara.pl » Teksty » Komentarze » Spojrzeć z drugiej strony
rss newsletter facebook twitter

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Czy nienawiść może stać się chorobą? Dawniej żachnąłbym się, gdyby ktoś coś takiego sugerował. Dziś... No cóż, świat mediów, zwłaszcza tych społecznościowych, dostarcza wielu przykładów, że jednak coś w tym jest. A najbardziej widocznym objawem owego „zespołu nienawiści” (tak to roboczo nazwijmy) są ubytki w rozumności; tak człowieka owa nienawiść zaślepia, że swoimi wypowiedziami (w innych wypadkach swoimi czynami) sam się ośmiesza. Nie, nie że obnaża swoją niewiedzę: chodzi to sprawy, o których wiedzą wszyscy. Tyle że zaślepiony nienawiścią jakby przestał te oczywistości widzieć. Wzdrygam się, gdy widzę coś takiego. Doskonale pamiętam, z Ewangelii, kto tak nienawidzi, że nie potrafi powstrzymać się od szkodzenia człowiekowi nawet wtedy, gdy szkodzi przede wszystkim sobie samemu...

Dość często (zbyt często) dostrzegam też, nie tylko ostatnio, inną nieciekawą ludzka przypadłość: jednostronność. I to także wśród zadeklarowanych chrześcijan. Jak to mówił nasz Mistrz? „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7,12). To tzw. „złota zasada”. Nasze zaś przysłowie ujmuje to od strony negatywnej: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Niestety... Czasem ta jednostronność ocen ludzi skądinąd gorliwie wierzących aż razi; widzą, gdy ktoś ich potraktował nieciekawie, nie widzą, gdy sami tak postępują. W pierwszym wypadku mówią o świństwie, w drugim, jeśli już coś tam dostrzegą, to co najwyżej o „trudnych decyzjach”...

W czasie Bożego Narodzenia dobrym, bo z racji upływu wieków neutralnym przykładem takiej postawy jest to, o czym czytamy w opowieści o narodzinach Jezusa w Betlejem. „Nie było dla nich miejsca w gospodzie” napisał ewangelista Łukasz. Nie wiadomo co znaczy „dla nich”: przyszli, gdy wszystkie miejsca były już zajęte czy nie przyjęto ich z racji tego, że byli ubodzy albo uznano, że prawie rodząca to zbyt wielki kłopot. No i trochę (trochę, bo to dawne dzieje) się oburzamy: jak tak było można? Ale gdybyśmy spróbowali wczuć się w sytuację właścicieli owej gospody czy gospód... Jeśli nie ma miejsca, kogo wyrzucić, by przyjąć ciężarną? Jak wyczarować na szybko jakiejś dodatkowe miejsce? Z kolei gdyby lokum by się od biedy znalazło, ale z ci konkretni goście byliby jakimś kłopotem... To ilu z nas dla dobra nieznajomych jest gotowych na jakieś kłopoty? Ilu z nas w podobnych sytuacjach nie powiedziałoby „szukajcie gdzie indziej”?  Piszę to jako człowiek, który przez lata swoich górskich włóczęg trochę się w życiu noclegów naszukał. Zastawałem i gotowe sprawić sobie kłopot otwarte serca i „nie ma miejsca”, choć miejsce, jak wynikało z wywieszki przed domem, było...

Czasem stosowanie w życiu Jezusowej „złotej zasady” mocno utrudnia perspektywa, z której człowiek patrzy na życie. Znów, zostawmy nasze teraz i spójrzmy na to, czego uczy historia o Bożym Narodzeniu. Ot, Herod: okrutnik, najpewniej już obłąkany. Gdy w grę wchodzi nie tylko utrzymanie władzy, ale – jak to częściej w owych czasach bywało – zachowanie życia, czyż jego rozkaz, zabicia wszystkich małych dzieci w Betlejem i okolicy, mający doprowadzić do zgładzenia nowego króla nie był racjonalny? Przerażający w swoim okrucieństwie, ale z perspektywy obrony nie tylko swojej pozycji, ale i życia, racjonalny? Tak, cel nie uświęca środków. Tylko zdarza się, chrześcijanom także, że tak się zapatrzą w to, co ich zdaniem dobre i słuszne, że przestają widzieć niemoralność stosowanych przez siebie środków. Na tym zresztą polega cała trudność w stosowaniu Ewangelii do swojego życia: by zauważyć, że mam żyć jak chrześcijanin nie dopiero za jakiś czas, gdy się wydoskonalę, ale dziś, w takich okolicznościach, jakie są, w otoczeniu takich, a nie innych ludzi....

Tak to już jest... Okoliczności do życia Ewangelią ciągle mało sprzyjające. Ale gdyby miłość bliźniego nic nie kosztowała...

«« | « | 1 | » | »»

Andrzej Macura

dodane 29.12.2025 09:58

TAGI| BOŻE NARODZENIE, CHRZEŚCIJANIE, MORALNOŚĆ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach | Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Spojrzeć z drugiej strony

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat

Bez gwarancji bezpieczeństwa ta wojna realnie się nie zakończy.

W gotowości

Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne

Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Trump i Zełenski ogłosili postępy w rozmowach

"Drażliwe kwestie" wciąż nierozstrzygnięte.

Armia chińska wokół Tajwanu, niestety, nie jest z terakoty

Chiny rozpoczęły manewry swych sił zbrojnych wokół Tajwanu

Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

W zimowej szacie nad Morskim Okiem

Tatry: Seria groźnych wypadków w święta

18 osób potrzebowało pomocy.

Na cmentarzu w Ukrainie

Trump: mamy podstawy do zawarcia porozumienia pokojowego

Prezydent USA początku spotkania z prezydentem Ukrainy.

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

Miała 91 lat.

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

Leon XIV: świat zawsze ma swoich „Herodów”

„Nie pozwólmy, aby te miraże zdusiły płomień miłości w chrześcijańskich rodzinach” – wezwał papież.

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Poszukiwanie sensu życia inspirowane doświadczeniem wspólnoty z Taizé. Brat Matthew w liście „Czego szukasz?”

Tekst, który pragnie dopomóc w rozeznawaniu drogi życiowej w świetle wiary i będzie przedmiotem rozważań przez cały rok 2026.

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

„Mały gest czułości” papieża Leona XIV. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły na Ukrainę

Kardynał Krajewski informuje o „małym geście czułości” Papieża Leona XIV – konkretnej pomocy finansowej i humanitarnej dla rodzin dotkniętych wojną i wygnaniem. Trzy ciężarówki z pomocą dotarły do najbardziej bombardowanych regionów Ukrainy, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania.

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Przedostatnie Drzwi Święte zostały zamknięte, u grobu św. Pawła

Drzwi się zamykają, ale trwa droga nawrócenia i nadziei.

Rosja nęka Ukraińców ciągłymi atakami, także na obiekty cywilne

Budanow: w 2026 roku Rosja chce zająć cały Donbas i obwód zaporoski

Obecnie siły rosyjskie opanowały ok. 99 proc. obwodu ługańskiego, ok. 75 proc. obwodu donieckiego i ok. 70 proc. obwodu zaporoskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
0°C Poniedziałek
dzień
0°C Poniedziałek
wieczór
0°C Wtorek
noc
0°C Wtorek
rano
wiecej »
 