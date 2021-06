Zmarł prof. Witold Kieżun, powstaniec warszawski  

Muzeum Powstania Warszawskiego podało na Twitterze:"Bardzo, bardzo, bardzo smutna informacja: zmarł Witold Kieżun - Powstaniec Warszawski o pseudonimie "Wypad", wybitny ekonomista, wielki przyjaciel Muzeum Powstania Warszawskiego, duży autorytet. Miał 99 lat. Cześć jego pamięci!".

Informację o śmierci prof. Kieżuna jako "jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego" podała też Fundacja "Nie zapomnij o nas".

Witold J. Kieżun urodził się 6 lutego 1922 r. w Wilnie. Był profesorem nauk ekonomicznych, w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim pod ps. Wypad. Służył w oddziale do zadań specjalnych "Harnaś" w batalionie "Gustaw". Uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej przy placu Napoleona, dziś Powstańców Warszawy. Samodzielnie wziął do niewoli kilkunastu żołnierzy niemieckich pozyskując przy tym broń i amunicję dla powstańców. W sierpniu 1944 r. odznaczono go Krzyżem Walecznych. 23 września 1944 r. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.