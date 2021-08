Muzeum Powstania Warszawskiego zdobyło zbiór prawie 2 tys. zdjęć Warszawy, wykonanych przez niemieckie lotnictwo w czasie drugiej wojny światowej. Fotografie posłużą do innowacyjnego badania społecznościowego dotyczącego historii miasta.

W potężnym zbiorze amerykańskiego Archiwum Narodowego "College Park" zespół badaczy z Muzeum Powstania Warszawskiego odnalazł fotografie dotyczące stolicy. Badania były prowadzone już wcześniej, ale dopiero dzisiejsza technologia pozwoliła na pełną ich prezentację. - Z ponad miliona zdjęć zrobionych przez niemieckie lotnictwo udało nam się wybrać prawie 2 tys. zdjęć Warszawy. Udostępniamy ten zbiór w formie aplikacji na stronie internetowej, która jest wstępem do projektu społecznego "Korzenie Miasta" - powiedział podczas prezentacji projektu Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zbiór zdjęć zawiera unikatowe fotografie wykonane od końca 1941 do 28 grudnia 1944 roku. - To ostatnie zdjęcie jest wstrząsające. Widać na nim puste miasto z chmurą pyłu pochodzącą z wysadzonego lewego skrzydła Pałacu Saskiego. Prawe skrzydło jeszcze stało. Jak wiemy z historii, zostało wysadzone następnego dnia - opowiadał J. Ołdakowski.

Ryszard Mączewski, varsavianista z Muzeum Powstania Warszawskiego, wyjaśnił, że zdjęcia mogą stanowić unikatowy, historyczny materiał porównawczy. - Mamy też fantastyczny zbiór zdjęć sprzed powstania, z 27 lipca 1944 roku. To cenne źródło do badania, jaka część Warszawy została już zniszczona we wrześniu 1939 r. albo podczas sowieckich bombardowań. Potem mamy duży zbiór z okresu powstania, między innymi nalot wykonany 30 sierpnia. Widać na nim barykady, wozy tramwajowe na ulicach i wiele innych szczegółów - powiedział R. Mączewski. Dodał, że w kolekcji znajdują się też zdjęcia wykonane już po powstaniu, na których widać kolejne etapy destrukcji miasta.

Udostępniona na stronie internetowej www.korzeniemiasta.pl baza zdjęć to wstęp do badań społecznościowych, które łączą bazę zdjęć z zaawansowanym systemem informacji geograficznej. - Do fotografii można dodawać poszczególne warstwy. W nich będzie można dopisywać wiedzę i własne spostrzeżenia. Nie trzeba być specjalistą od zdjęć lotniczych, aby znaleźć na tych zdjęciach coś ciekawego i móc je porównywać - powiedział J. Ołdakowski.

Pierwszy temat badań wskazali sami powstańcy. Świadkami wojennych wydarzeń są stare drzewa rosnące w Warszawie jeszcze przed 1939 r., pamiętające czasy przedwojennej stolicy, a później lata okupacji i ciężkie walki z okresu Powstania Warszawskiego. - Chcemy stworzyć społeczność, która wspólnie z nami będzie badała i opracowywała kolejne warstwy mapy powstańczej Warszawy - mówią twórcy projektu. - Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć nasze miasto - dodają.