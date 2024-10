Jan Paweł II wciąż nam towarzyszy i zachęca nas do pokonania strachu

Jan Paweł II odegrał decydującą rolę w walce o wolność w Europie, a jego obecność pozostawiła głęboki ślad w Wenezuelczykach; wciąż nam towarzyszy i zachęca do pokonania strachu - oświadczyła we wtorek liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado.

We wpisie na platformie X Machado odniosła się do Jana Pawła II przy okazji przypadającego we wtorek dnia wspomnienia liturgicznego polskiego papieża. Podkreśliła, że "zainspirował miliony osób na całym świecie, w tym wielu wyznawców innych religii".

"Jego świadectwo wiary i działanie było decydujące w walce o wolność i pokój w Europie i reszcie świata. W nas, Wenezuelczykach, jego obecność pozostawiła głęboki i niezmywalny ślad" - napisała.

"Dziś wciąż nam towarzyszy i zachęca, byśmy się podnieśli, pokonali strach i kroczyli naprzód, by dochodzić prawdy" - dodała wenezuelska opozycjonistka. W swoim wpisie zamieściła również zdjęcie portretowe polskiego papieża.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał Wenezuelę: w 1985 i 1996 roku.

Machado od około dwóch miesięcy ukrywa się w obawie przed aresztowaniem przez służby podległe rządzącemu krajem Nicolasowi Maduro, który oskarżany jest o sfałszowanie wyników niedawnych wyborów prezydenckich. Reżim uniemożliwił Machado start w tych wyborach, choć rok temu zwyciężyła w prawyborach największego bloku opozycyjnego.

Po wyborach z 28 lipca władze ogłosiły zwycięstwo Maduro, ale nie przedstawiły na nie dowodów. Opozycja pokazała natomiast protokoły z komisji wyborczych sugerujące, że dużą przewagą głosów wygrał jej kandydat Edmundo Gonzalez Urrutia.

Reżim wydał nakaz aresztowania Gonzaleza, który wyjechał do Hiszpanii i poprosił tam o azyl. Maduro, by odwrócić uwagę od podejrzewanego oszustwa wyborczego i zaostrzonych represji, przesunął oficjalnie święta Bożego Narodzenia w kraju na październik. W stolicy ustawiono choinkę i rozmieszczono dekoracje, ale - jak informowały niezależne media - mieszkańcy nie byli raczej w nastroju do świętowania.