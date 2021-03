Benedykt XVI: Nie ma dwóch papieży  

- To była trudna decyzja - wyjaśnia Benedykt XVI - ale podjąłem ją z pełną świadomością i uważam, że dobrze uczyniłem. Niektórzy z moich nieco "fanatycznych" przyjaciół są nadal rozgniewani, nie chcieli zaakceptować mojego wyboru. Myślę o teoriach spiskowych, które po niej nastąpiły: niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, inni, że to z powodu spisku lobby gejowskiego, jeszcze inni, że to z powodu sprawy konserwatywnego lefebvrystowskiego biskupa Richarda Williamsona. Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste – zapewnił Benedykt XVI.

Papież-senior mówił także o zbliżającej się podróży papieża Franciszka do Iraku: „Sądzę, że jest to bardzo ważna podróż. Niestety wypada w bardzo trudnym momencie, co sprawia, że jest to również niebezpieczna podróż: ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu pandemii Covid- 19. Do tego dochodzi niestabilna sytuacja w Iraku. Będę towarzyszył Franciszkowi moją modlitwą" – powiedział Benedykt XVI.

Co do Joe Bidena, drugiego po Johnie Fitzgeraldzie Kennedym katolickim prezydencie USA, papież-senior wyraża pewne zastrzeżenia na płaszczyźnie religijnej. „To prawda, jest katolikiem i to praktykującym. Osobiście jest przeciwnikiem aborcji" - zauważa. „Ale jako prezydent kontynuuje linię Partii Demokratycznej.... A w kwestii polityki gender jeszcze nie do końca rozumiemy, jakie jest jego stanowisko" –dodał Benedykt XVI.