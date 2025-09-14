Haiti: Ponad 40 osób zginęło w ataku gangu w wiosce rybackiej

Kraj pogrążony jest w chaosie i przemocy gangów.
Co najmniej 42 osoby zginęły w ataku gangu w wiosce rybackiej, około 40 kilometrów na północ od stolicy Haiti, Port-au-Prince - podały miejscowe media. Masakrę potępił w sobotę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Haiti, określane jako najbiedniejszy kraj zachodniej półkuli, pogrążone jest w chaosie i przemocy gangów. Duże obszary kraju znajdują się w rękach uzbrojonych band, które dopuszczają się morderstw, gwałtów, porwań i grabieży.
Według miejscowej prasy do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek w wiosce Labodrie. Miało do niego doprowadzić zabójstwo gangstera o pseudonimie Vladimir, lokalnego lidera koalicji gangów Viv Ansanm, która kontroluje większość stolicy i poszerza swoje wpływy również na okolicznych obszarach.
Członkowie Viv Ansanm wdzierali się do domów i strzelali do mieszkańców; wśród ofiar są dzieci i osoby starsze - podał prowadzony przez haitańskich emigrantów w USA portal Haitian Times, powołując się na wstępne ustalenia miejscowych władz.
Działania gangu stanowczo potępił sekretarz generalny ONZ - poinformował jego rzecznik Stephane Dujarric. W komunikacie napisano, że Guterres jest zaniepokojony skalą przemocy w Haiti i wzywa władze tego kraju, by jej sprawcy zostali osądzeni.
Amerykański Departament Stanu uznał w maju Viv Ansanm za organizację terrorystyczną. Określił tę grupę jako jedną z najważniejszych przyczyn niestabilności w Haiti. Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) w pierwszej połowie roku w Haiti zabitych zostało ponad 3 tys. osób, a setki tysięcy musiały uciekać z domów.
Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.
Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.
Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".
"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."
Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.
W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.
Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.
Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.
Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.
W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.
Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.