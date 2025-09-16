Przejazd fasiągiem nie jest jedynie formą transportu, lecz atrakcją samą w sobie.

- W wakacje z elektrycznych busów na trasie Zakopane - Morskie Oko skorzystało blisko 12 tys. pasażerów - podsumował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Równocześnie fiakrzy obsługujący tradycyjne zaprzęgi konne zapewniają, że zainteresowanie ich ofertą nie spadło, a przejazdy fasiągami wciąż pozostają dla turystów atrakcją samą w sobie.

Z danych TPN wynika, że w czasie wakacji elektryczne busy wykonały 958 kursów na trasie Zakopane - Włosienica, przewożąc łącznie 11 tys. 789 turystów. Z przejazdu "elektrykami" nad słynne tatrzańskie jezioro skorzystało 1 tys. 632 turystów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Według TPN nowe rozwiązanie pozwoliło ograniczyć ruch samochodów na tej trasie turystycznej - dla porównania w wakacje 2024 r. wydano 459 zezwoleń na wjazd samochodów osób z niepełnosprawnościami na drogę do Morskiego Oka. W tym roku już takie zgody nie były potrzebne, bo chętni korzystali z "elektryków". Busy, wyposażone w nagrania edukacyjne o Tatrach i kulturze regionu, będą kursować co najmniej do końca października. Zimą, kiedy trasę pokryje śnieg i lód, pojazdy mogą sobie nie poradzić z jazdą po stromym terenie.

Fiakrzy podkreślają, że mimo pojawienia się alternatywy w postaci e-busów, nie zanotowali spadku zainteresowania przejazdami konnymi zaprzęgami.

- Dla zdecydowanej większości turystów przejazd fasiągiem nie jest jedynie formą transportu, lecz atrakcją samą w sobie - zaznaczył prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka. Jak wskazał, turyści cenią kontakt z końmi, góralską kulturą oraz możliwość wysłuchania opowieści fiakrów w gwarze podhalańskiej.

Według przewoźników popularność elektrycznych busów na trasie Zakopane - Włosienica potwierdza, że turyści traktują je głównie jako wygodny środek transportu. Z kolei przejazdy fasiągami mają charakter kulturowy i stanowią element dziedzictwa regionu: - Wbrew powtarzanym przez niektóre organizacje prozwierzęce opiniom, nie widać społecznego sprzeciwu wobec transportu konnego na drodze do Morskiego Oka - stwierdził prezes organizacji przewoźników.

Cztery elektryczne busy - 19-osobowe pojazdy za łączną kwotę 3 mln 198 tys. zł - kupiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Busy kursują z Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem do Włosienicy - miejsca, gdzie kończą przejazdy także zaprzęgi konne. Dalej do samego Morskiego Oka prowadzi 1,7-kilometrowy szlak pieszy.

W ramach porozumienia podpisanego w lutym tego roku przez resort klimatu, TPN, władze samorządowe i Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka, busy mają stanowić alternatywę dla transportu konnego. Zgodnie z ustaleniami od przyszłego roku trasa dla fasiągów ma zostać skrócona do odcinka Palenica Białczańska - Wodogrzmoty Mickiewicza, a same wozy mają być zmodernizowane i lżejsze. Początkowo elektryki planowano jako środek transportu tylko dla osób z niepełnosprawnościami, jednak ostatecznie mogą z nich korzystać wszyscy turyści.

TPN zapowiada, że doświadczenia tegorocznego sezonu posłużą do przygotowania dalszych działań, także w kontekście planowanej na przyszły rok reorganizacji transportu konnego na tej trasie.