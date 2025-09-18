info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys
Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys  
PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT Leon XIV

„Uważam za wysoce nieprawdopodobne, przynajmniej w najbliższej przyszłości, aby doktryna Kościoła dotycząca seksualności i małżeństwa uległa zmianie” - stwierdza Ojciec Święty w wywiadzie udzielonym dziennikarce Elise Ann Alen z portalu Crux w książce „Leon XIV: obywatel świata, misjonarz XXI wieku”, która ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Penguin Peru.

W obszernym wywiadzie udzielonym na potrzeby nowej biografii poświęconej jego osobie papież Leon XIV stwierdził, że jego podejście do katolików LGBTQ będzie podobne do podejścia jego poprzednika: postawa otwartości bez zmiany nauczania Kościoła.

„Próbuję powiedzieć to, co Franciszek wyraził bardzo jasno, mówiąc: „todos, todos, todos”. Zapraszam wszystkich, ale nie zapraszam nikogo ze względu na to, kim jest lub kim nie jest. Zapraszam każdego, ponieważ jest Bożym dzieckiem” – powiedział Ojciec Święty.

Papież Leon udzielił dwóch oddzielnych wywiadów na potrzeby książki, które łącznie trwały około trzech godzin. Pierwszy odbył się 10 lipca w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo, a drugi 30 lipca w jego apartamencie na Piazza Sant'Uffizio w Watykanie.

W drugim z tych wywiadów, który stanowi ostatni rozdział książki, Leon XIV powiedział, że konieczne jest wspieranie rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Zwrócił uwagę na to, co nazwał zachodnią „obsesją” na punkcie seksualności, dodając, że podczas zwołanego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów poświęconego synodalności jeden z kardynałów z globalnego Wschodu ubolewał, że świat zachodni ma fiksację, obsesję na punkcie seksualności.

„Dla niektórych osób tożsamość człowieka sprowadza się do tożsamości seksualnej, ale dla wielu ludzi w innych częściach świata nie jest to kwestia pierwszorzędna w kontekście tego, jak powinniśmy traktować się nawzajem” – powiedział papież Leon.

Przyznał, że, wszelkie kwestie związane z LGBTQ są bardzo polaryzujące w Kościele.

Ojciec Święty zauważył, że wiele osób chce, aby Kościół zmienił swoją doktrynę w kwestii homoseksualizmu, ale wyraził przekonanie, że „musimy zmienić nasze nastawienie, zanim zaczniemy myśleć o zmianie stanowiska Kościoła w danej kwestii”. „Uważam za bardzo mało prawdopodobne, aby w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła dotycząca seksualności i małżeństwa uległa zmianie” – stwierdził. Dodał, że zamierza, podobnie jak papież Franciszek, mówić o wartości rodziny jako „związku mężczyzny i kobiety pobłogosławionym sakramentem małżeństwa”.

„Rozumiem, że nawet takie stwierdzenie może być źle odebrane przez niektórych” – zauważył i skrytykował grupy kościelne w północnej Europie, które, jak twierdzi, organizują już rytualne błogosławieństwa „osób, które się kochają” jako sposób poparcia związków osób tej samej płci.

Dodał, że działania te są „wyraźnie sprzeczne z dokumentem zatwierdzonym przez papieża Franciszka, Fiducia supplicans, który zasadniczo mówi, że oczywiście możemy błogosławić wszystkich ludzi, ale nie szuka się sposobu na rytualizację jakiegoś rodzaju błogosławieństwa, ponieważ nie tego naucza Kościół. „Nie oznacza to, że ci ludzie są źli, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak akceptować innych,  tych którzy są inni niż my, jak akceptować ludzi, którzy dokonują wyborów w swoim życiu, i szanować ich” – stwierdził. Ojciec Święty przyznał, że kwestia LGBTQ+ staje się gorącym tematem w związku z wezwaniami do formalnego uznania tzw. małżeństw osób tej samej płci lub akceptacji transpłciowości. „Osoby te będą akceptowane i przyjmowane” – zaznaczył, dodając, że księża, którzy regularnie spowiadają, słyszą „wszelkiego rodzaju ludzi” o „wszelkiego rodzaju sytuacjach życiowych i dokonanych wyborach” i nie będą ich osądzać, ale „nauczanie Kościoła pozostanie niezmienione” - stwierdził.

Leon XIV wskazał, że „rodzina to ojciec, matka i dzieci. Myślę, że rola rodziny w społeczeństwie, która w ostatnich dziesięcioleciach czasami ucierpiała, musi zostać ponownie uznana i wzmocniona” – zaznaczył, i postawił pytanie, czy polaryzacja dzieląca współczesne społeczeństwo nie wynika częściowo z faktu, że wiele osób dorastało w ubogich rodzinach. Rodziny są pierwszym miejscem, w którym jednostki uczą się, jak kochać i szanować się nawzajem, jak żyć z innymi, którzy myślą inaczej, i tolerować ich, tworząc jednocześnie więzi wspólnoty” – powiedział papież.

Ojciec Święty wyznał, że miał „wspaniałe relacje z ojcem i matką” i było to niezwykle ważnym czynnikiem w kształtowaniu jego osobowości, a także doskonałych relacji z braćmi, mimo że jeden z nich jest daleko na drugim krańcu politycznego spektrum.

 

KAI |

